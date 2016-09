Johnny Depp und Michelle Pfeiffer im Orient-Express?

Donnerstag, 29. September 2016, 9:40 Uhr

Johnny Depp und Michelle Pfeiffer sind für ‚Mord im Orient Express‘ im Gespräch. Die Neuverfilmung von Kenneth Branagh soll einen ganzen Haufen großer Stars zusammenbringen, ähnlich wie das Original aus den 70ern.

Neben ihm sind Ridley Scott, Simon Kinberg und Mark Gordon an der Produktion beteiligt, während Agatha Christies Urenkel James Prichard der Produktionsleiter des Projektes ist. Branagh selbst wird in die Rolle des eigentümlichen Detektiven Hercule Poirot schlüpfen. Dieser befindet sich auf der Durchreise, als im Zug ein Mord geschieht. Angelina Jolie war ebenfalls vorgesehen, die sagte allerdings ab. Nach ihr soll man sich mit Charlize Theron getroffen haben. Bisher sind nur Branagh sowie der Broadway-Star Leslie Odom Jr. und der britischen Theaterschauspieler Tom Bateman bekannt. Am 23. November soll der Film in die Kinos kommen.

‚Mord im Orient-Express‘ wird die Neuauflage des Films von Sidney Lumet aus dem Jahr 1974 sein, in dem Albert Finney den belgischen Detektiv Poirot spielte, der den Mord an einem amerikanischen Geschäftsmann aufklärt.

Im Laufe der Handlung geraten mehr und mehr Passagiere des Zuges ins Fadenkreuz des Ermittlers und sind auf verschiedensten Ebenen miteinander verbunden.

Foto: WENN.com