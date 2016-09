Jonathan Rhys Meyers wird erstmals Vater

Donnerstag, 29. September 2016, 19:00 Uhr

Jonathan Rhys Meyers‚ Partnerin Mara Lane ist schwanger. Der 39-Jährige sei vor Freude über seinen ersten Nachwuchs völlig aus dem Häuschen.

Ein Insider verriet ‚The Irish Sun‘: „Sie sind beide begeistert und können es nicht erwarten, dass der kleine Zwerg zu ihnen stößt.“ Mara sei bereits seit 28 Wochen schwanger. Noch im vergangenen Jahr hatte der ‚Tudors‘-Schauspieler mit einer Alkoholeskapade Schlagzeilen gemacht, als er völlig zugedröhnt in London mit einer Wodka-Flasche gesichtet worden war. Der Ire hatte damals nach vier Jahren als trockener Alkoholiker einen Rückfall erlitten und wieder zur Flasche gegriffen.

Später entschuldigte er sich auf dem Instagram-Account seiner Freundin bei seinen Fans und drückte seine Hoffnung aus, dass seine Anhänger nicht „zu schlecht von ihm denken“ würden.

Er schrieb: „Mara und ich sind dankbar für die Unterstützung und Güte in dieser Zeit.“ Nun scheint es glücklicherweise wieder bergauf für den Frauenschwarm zu gehen. Mit der hübschen Brünetten ist der ‚From Paris with Love‘-Darsteller seit 2014 verlobt. Erst kürzlich waren Gerüchte aufgetaucht, dass das Paar sich bereits heimlich, still und leise trauen hat lassen. So wurde die Schauspielerin im Juni mit einem schicken Klunker auf ihrem Ringfinger gesehen worden. Außerdem hatte sie laut ‚The Irish Mirror‘ auf ihrem Instagram-Profil ihren Namen zu „Mara Lane Rhys Meyers“ umbenannt.

Ein von Jonathan Rhys Meyers (@jonathanrhys_meyers) gepostetes Foto am 5. Sep 2016 um 4:14 Uhr

Foto: WENN.com