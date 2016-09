Karel Gott kehrt Mitte Oktober wieder auf die Bühne zurück

Donnerstag, 29. September 2016, 19:20 Uhr

Der Ruhestand ist offenbar überhaupt keine Option für Karel Gott, der nach überstandener Krebserkrankung wieder singen will.

Der tschechische Schlagerstar will fast ein Jahr nach seiner Krebserkrankung wieder auf die Bühne zurückkehren. Der 77-Jährige werde definitiv beim internationalen Festival ‚Lyra von Bratislava‘ am 18. Oktober auftreten, teilten die Veranstalter mit. Der liebe Gott aus Prag werde das Lied ‚Mam rozpravkovy dom‘ (etwa: „Ich habe ein Märchenhaus“) singen, mit dem er den ersten Durchgang des Wettbewerbs 1966 gewonnen hatte. Bereits acht Tage zuvor plant der Sänger von Hits wie «Biene Maja» und «Für immer jung» einen ersten Auftritt in Clubatmosphäre in Prag. Dieses Konzert ist bereits ausverkauft.

In Tschechien ist zudem eine neue Doppel-CD mit 40 Songs erschienen – darunter auch zwei neue Aufnahmen mit den übersetzten Titeln ‚Das Land steht auf‘ und ‚Perfekter Tag‘.

Mit mehr als 30 Millionen Tonträgern ist Karel Gott der mit Abstand erfolgreichste Unterhaltungskünstler seines Landes. Nach einer medizinischen Behandlung hatte der Tenor im Juli zur Freude seiner Fans erklärt, dass er vom Krebs geheilt sei. (dpa/KT)

Foto: WENN.com