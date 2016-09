Kungs: Der Franzosen-Star kommt mit Debütalbum

Donnerstag, 29. September 2016, 15:55 Uhr

Mit seinem lässigen House-Update des R&B-Hits „This Girl“, im Original von Cookin’ On 3 Burners, liefert der französische Senkrechtstarter Kungs den ultimativen Soundtrack zum Sommer.

Die gute Laune, die dieser Track mit seinem Soul-Refrain schon nach wenigen Takten verbreitet, sorgt aktuell dafür, dass „This Girl“ weltweit die iTunes-Charts überrollt. Weltweit wurden 750.000 Single verkauft und der Song über 226 Millionen Mal via Spotify gestreamt.

In seinem Heimatland Frankreich ist er bereits Chartbreaker Nummer-Eins. Der junge Produzent aus der französischen Stadt Aix-en-Provence hat auch für die Nachfolger-Single „Don’t you know” feat. Jamie N Commons reichlich Klicks und Edelmetall eingeheimst. Nun steht sein Debütalbum „Layers“ in den Startlöchern, das am 4. November erscheinen wird. Darauf wird uns Kungs wieder mit feinsten House-Klängen und eingängigen Vocals verwöhnen.