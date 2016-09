Tom Ford trägt immer denselben Anzug

Donnerstag, 29. September 2016, 13:48 Uhr

Tom Ford trägt denselben Anzug immer und immer wieder. Der 55-jährige Modedesigner, der zehn Jahre Kreativchef bei ‚Gucci‘ war, bevor er seine eigene Marke gründete, gestand, dass er immer eine Art Uniform trägt, bestehend aus einem eleganten, maßgeschneiderten Anzug, den es in derselben Ausführung noch viele Male in seinem Schrank gibt.

Dem ‚Telegraph‘ verriet der Mode-Mogul und Filmemacher über seine Kleidung: „Ich trage denselben Anzug immer und immer und immer wieder. Ich habe wahrscheinlich ziemlich viele davon, aber sie sehen alle irgendwie gleich aus. Ich habe eine Uniform, das ist einfach. Ich stehe morgens auf und ziehe diese Uniform an.“ Erst kürzlich gründete der Fashionisto ein Filmunternehmen und schreckt auch nicht davor zurück, im Anzug am Set zu erscheinen.

Ford erzählte weiter: „Jemand fragte mich ‚Wirst du den Anzug auch am Filmset tragen?‘ Und ich sagte ‚Ja, das bin ich und so ziehe ich mich an.‘ Warum sollte ich meine Kleidung ändern? So finde ich es am angenehmsten. […] In der Modebranche macht man in zwei Monaten etwas komplett Neues, dann ist es einfach weg, es ist vorbei und du machst weiter. Aber ein Film bleibt für immer und ich glaube, deswegen gibt man dem ganzen eine gewisse Würde.“

Foto: KIKA/WENN.com