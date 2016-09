"Toy": Die Electro-Pioniere Yello sind wieder da

Donnerstag, 29. September 2016, 22:46 Uhr

Die Electro-Pop-Pioniere Boris Blank und Dieter Meier melden sich zurück. 38 Jahre nach Gründung der Band in Zürich werden Yello am 26. und 28. Oktober 2016 im Kraftwerk Berlin erstmals ihre Musik inklusive ihre Welthits von „The Race“ über „Oh Yeah“ bis „Bostich“ live in Szene setzen.

Die Erwartungen an die Paten des Electro-Pops und die Generationen übergreifenden Pioniere der musikalischen Weltsprache unserer Zeit könnten nicht größer sein: Für ihre „Live in Berlin“ Shows kündigen Dieter Meier und Boris Blank eine audiovisuelle Tour de Force durch mehr als 20 Songs ihres an Höhepunkten doch sehr reichen Œuvres an. Vor allem aber hat Yellos legendärer Sound-Wizard Boris Blank die Herausforderung angenommen, für die Live-Performance eine Balance zwischen ausgeklügelter Live-Aktion und einer musikalisch-klanglich perfekt austarierten Mis-en-Scène zu liefern.

Neben dem originalen Duo Dieter Meier und Boris Blank werden zudem die Gastsängerinnen Malia und Fifi Rong sowie Instrumentalisten von Yellos neuem Album „Toy“ live eine wichtige Rolle spielen.

„Toy“, das am 30. September 2016 erscheinende 13. Studioalbum von Yello, ist eine return to form der Paten des Electro-Pop. Mit 14 neuen Songs knüpfen Yello an dem Sound jener legendären Alben an, mit denen sie Anfang der Achtziger Jahre die elektronische Musik revolutionierten. Mit dadaistischen Collagen, lateinamerikanischen Rhythmen und der genialen Sampling-Technik von Boris Blank.

Boris Blank sagte dazu: „Im Zentrum unserer Show stehen mehr als 20 Yello-Songs, die ich für die Live-Performance ‚reloaded‘ habe. Selbstverständlich werden wir die Yello-Hits, aber auch Tracks von unserem neuen Album „Toy“ spielen: To the future through the past. The world of Yello live on stage.“

Und Dieter Meier ergänzte: „Mit der Entscheidung, im Kraftwerk Berlin erstmals live zu spielen beginnt eine neue Ära von Yello. Raus aus dem Cyberspace, hinein in die Live-Experience, opernhaft inszeniert in der Ästhetik der Yello-Videos.“

Fotos: Universal Music