"Adam sucht Eva": Das sind die nackten "Normalos"

Die siebenteilige Dating-Show ‚Adam sucht Eva – Promis im Paradies‘ startet am Samstag, 1. Oktober 2016, 22.30 Uhr, in die dritte Staffel. Neben elf „Normalo“-Singles verschlägt es auch sieben Prominente auf eine Südseeinsel. Sie alle wollen in der Show ihren Traumpartner finden – hüllenlos. Wir stellen die „Normalos“ vor.

Max und Marlena auf der Insel der Versuchung

Max (29) aus Essen. Er arbeitet als Desinfektor in einem Krankenhaus. Der Heavy-Metal-Fan ist seit zwei Jahren Single und möchte, dass sich das endlich ändert.

Marlena (21) aus Buxtehude. Die Halbitalienerin macht eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau. Seit einem halben Jahr ist sie Single.

Kushtrim (27) aus Duisburg. Er ist von Beruf Maurer und seit zwei Jahren Single. Er interessiert sich für Sport und Rap und bereist gern fremde Länder.

Iwona (23) aus Berlin. Die gebürtige Polin ist seit sechs Jahren in Deutschland und arbeitet als Make-Up-Artist und modelt gelegentlich.

Jesse strandet in der ersten Folge auf der Insel der Versuchung

Jesse (30) aus Saarbrücken. Der Halbamerikaner arbeitet bei einer Security Firma und ist auch als Stripper unterwegs. Er liebt es zu tanzen und seinen Körper in Szene zu setzen. Das stellte er bei vielen Auftritten bei „Das Supertalent“ seit 2009 unter Beweis.

Chantel (33) aus Bamberg. Die Halbamerikanerin ist seit einem Jahr Single. Die Erzieherin ist sehr abenteuerlustig und stets auf der Suche nach dem nächsten sportlichen Kick.

Chantel wird als Neuzugang in einer späteren Folge auf der Insel der Versuchung stranden

Jacob (27) aus Rostock. Der Graphikdesigner geht in seiner Freizeit gerne wandern und klettern und das am liebsten an abgelegenen Orten Europas. Seit zwei Jahren ist er Single.

Matthias (28) aus Osnabrück. Der Verkäufer ist seit 1 ½ Jahre Junggeselle und arbeitet in einem Outdoor-Geschäft. Er ist ein Naturbursche und liebt das Leben.

Jacob (l.) und Matthias auf der Insel der Versuchung.

Anna (23) aus Österreich. Die Friseurin und Make-Up Artist liebt es, ihr Äußeres immer wieder zu verändern. Als Tattoo-Model ist sie für Shootings von unterschiedlichen Magazinen sehr gefragt. Außerdem hat sie eine Leidenschaft für Musik und geht gelegentlich als DJane auf Tour.

Anna wird in einer späteren Folge auf der Insel der Versuchung landen

Ulrike (41) aus Berlin. Die gelernte Zahnarzthelferin ist seit über zwei Jahren Single. Ulrike lacht gerne, ist bodenständig und weiß was sie will. Sie möchte sich gerne noch einmal richtig verlieben.

Kim (24) aus Leipzig. Die Nageldesignerin ist seit anderthalb Jahren Single. Sie liebt es, sich optisch zu verändern.

Ulrike kommt in einer späteren Folge dazu

Kim kommt später dazu





