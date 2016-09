Britney Spears: "Manchmal werde ich von dem Geruch schon high"

Freitag, 30. September 2016, 13:52 Uhr

Britney Spears hatte als neugieriger Teenager keine Scheu, alles auszuprobieren. Schon mit siebzehn Jahren Marihuana ausprobiert.

Die Sängerin gibt zu, dass sie während ihrer Teenager-Zeit ab und zu einen Joint geraucht hat – was sie heute jedoch nicht mehr tue. Dennoch würde sie immer noch high werden, wenn Fans in ihrer Las Vegas-Show Cannabis rauchen.

In der ‚Jonathan Ross Show‘ sagt sie: „Ich weiß Bescheid über die Party, die da abgeht. Viele Leute sind ziemlich betäubt während der Show. Manchmal werde ich von dem Geruch schon high. Obwohl ich das nicht mehr geraucht habe, seit ich siebzehn war. Einmal war es am Ende der Show so heftig, dass ich einfach nicht mehr konnte.“ Die 34-Jährige ist am Dienstag (26. September) beim ‚Apple Music Festival‘ in London aufgetreten und schwärmt, wie sehr sie den Auftritt ohne zugedröhnte Störenfriede genossen habe: „Ich habe da performt und das Publikum war so nah vor mir und es war so persönlich, weil die nicht alle betrunken oder high waren. Sie waren einfach präsent. Das war wirklich schön.“

Spears hatte 2007 ihren berüchtigten Nervenzusammenbruch, bei dem sie sich die Haare abrasiert und mit einem Regenschirm auf das Auto eines Paparazzi einschlagen hatte. Danach wurde sie in eine Klinik eingewiesen und kämpfte sich Schritt für Schritt ins Leben zurück.

Foto: WENN.com