Cathy Lugner spricht Klartext: Scheidung keine Option

Cathy Lugner räumt mit den Gerüchten über eine baldige Scheidung von Richard Lugner auf. Im Interview mit ‚oe24.TV‘ am Donnerstag (29. September) betonte die 26-Jährige, dass dieser radikale Schritt für sie derzeit keine Option sei.

Außerdem sprach sie über ihren angeblichen Auszug aus der gemeinsamen Villa: „Wir wohnen zusammen und wir haben auch noch immer das selbe Schlafzimmer. Wir leben nicht in getrennten Zimmern.“ Als sie auf das Gerücht hingewiesen wurde, dass es sogar Handgreiflichkeiten zwischen dem Paar gegeben hätte, reagierte die Blondine geschockt und ungläubig. Zwar gestand sie: „Es ist da sehr viel passiert und viel kaputtgegangen. Ich weiß manchmal selber nicht, wie es weitergehen soll.“ Doch eine Scheidung sei für sie derzeit keine Option. Stattdessen wolle sie erstmal „Ruhe einkehren lassen“ und sich in naher Zukunft mit ihrem Ehemann zusammensetzen: „Wir müssen jetzt vielleicht mal in Richtung Beratung gehen.“

Die ‚Promi Big Brother‘-Teilnehmerin bestritt jedoch nicht, dass sie bereits einen Anwalt zu Rate gezogen hat. Allerdings stellte sie klar: „Man braucht in jeder Situation im Leben einen Anwalt.“ Der von ihr beauftragte Experte sei demnach kein Scheidungsanwalt, sondern ein „Fachanwalt für Medienrecht“. Am Freitagabend (30. September) um 20.15 Uhr steht dann ihr 83-jährige Mann im ‚oe24.TV‘-Interview Rede und Antwort. Das letzte Wörtchen ist in diesem öffentlichen Ehedrama sicher noch nicht gesprochen.

