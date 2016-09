Charts der Woche: Shawn Mendes von 0 auf Platz 2

Freitag, 30. September 2016, 22:57 Uhr

Kanadischer YouTube-Star, der Teenies zum Schwärmen bringt und als Sänger groß rauskommt: Nein, die Rede ist ausnahmsweise nicht von Justin Bieber, sondern von Shawn Mendes.

Mit seinem neuen Album „Illuminate“ erobert Mendes in dieser Woche direkt Platz 2 in den deutschen Albumcharts. Mit großem Abstand auf den Drittplatzierten und sehr knapp an der Spitze vorbei, gelingt dem neuen kanadischen Superstar auf Anhieb der Einstieg an die Spitze. Der 18-Jährige veröffentlicht nun sein zweites Album und räumt auch hierzulande mächtig ab. „Illuminate“ scheint also fast von der Spitze der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, und überstrahlt selbst das „Leuchtfeuer“ von Schandmaul. Die Folk-Band rutscht von Eins auf Neun.

Einen höllischen Spaß verbreiten Airbourne mit ihrem Longplayer „Breakin‘ Outta Hell“, der an die dritte Stelle kracht. Die Aussie-Rocker gelten als würdige AC/DC-Nachfolger und begleiten Volbeat im Herbst bei ihrer Europa-Tournee. Bruce Springsteen, der vor wenigen Tagen 67 Jahre alt wurde und nun seine Autobiografie „Born to Run“ auf den Markt bringt, trägt „Chapter And Verse“ auf Rang vier vor.

Einfach nicht genug können Bonez MC & RAF Camora von ihren „Palmen aus Plastik“ bekommen. Die HipHopper stehen weiterhin glänzend da und erobern in einer veröffentlichungsreichen Woche den Thron zurück.

Auch die Single-Charts vermelden einen neuen Spitzenreiter: Der britische Newcomer Rory Graham aka Rag’n’Bone Man führt das Feld nach mehreren Anläufen endlich an. Mit „Human“ löst er DJ Snake feat. Justin Bieber („Let Me Love You”, zwei) ab. Bronze sacken wieder einmal The Chainsmokers feat. Halsey („Disturbed“) ein.

Zwei Neuveröffentlichungen springen direkt in die Top 20: „Starboy“ (The Weeknd feat. Daft Punk, Platz 13) sowie „Bonnie & Clyde“ (Sarah Connor & Henning Wehland, Platz 24).

Foto: WENN.com