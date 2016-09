Daniela Katzenberger über Trostpflaster und Sophias erste Schritte

Freitag, 30. September 2016, 18:20 Uhr

Mit der „Trostpflaster Family-Edition“ legte McDonald’s Deutschland seine jährliche Charity-Aktion neu auf. Da können Gäste in allen teilnehmenden McDonald’s Restaurants in Deutschland und Luxemburg für 1 Euro Pflaster-Briefe mit drei bunt gestalteten Pflastern erwerben.

Prominente Unterstützung bekommt die Fastfood-Kette in diesem Jahr von Daniela Katzenberger. Deutschlands bekannteste Blondine, TV-Star und Buchautorin ruft alle Familien und Gäste auf, mit zu sammeln: „Der beste Trostspender ist immer noch die eigene Familie. Sammelt Trostpflaster und helft mit, dass schwer kranke Kinder nah bei ihren Familien sein können.“

klatsch-tratsch.de hat mit Daniela, die übrigens sehr erfolgreich ist mit ihrer App „Love and Style“ darüber geplaudert – und auch über ihren 30. Geburtstag am Samstag…

Warum unterstützt Du die Aktion?

Die McDonald‘s Kinderhilfe Stiftung betreibt die Ronald-McDonald-Häuser ganz in der Nähe von Kliniken, in denen Eltern wohnen können, wenn ihr schwer krankes Kind in der Klinik behandelt werden muss. Und wie jeder weiß, ist der beste Trostspender immer die eigene Familie. Deshalb liegt mir die Aktion wirklich sehr am Herzen.

Solche Aufrufe sind immer sehr allgemein gehalten. Wie werden die Spendengelder konkret eingesetzt?

Bis zum 12. Oktober kann jeder die Aktion unterstützen und in McDonald’s Restaurants für 1 Euro einen Pflaster-Brief mit drei bunten Pflastern mit coolen Sprüchen kaufen. Der komplette Erlös kommt kranken Kindern und ihren Familien zu Gute, denn mit Spenden aus der Trostpflaster-Aktion können die Häuser betrieben und neue gebaut werden, um den Familien ein wirkliches Zuhause zu schaffen und ihre Situation zu erleichtern, wo es nur geht.

Am Wochenende kassiertest Du einen kleinen Shitstorm, weil Du geschminkt und mit angeklebten Wimpern aufgewacht seist und davon ein Bild gepostet hast. Was sagst Du zu den Kommentaren?

Wenn ich zu allen negativen Kommentaren was sagen sollte, hätte ich wahrscheinlich für nichts Anderes Zeit????

Am 1. Oktober wirst du 30. Wie wirst du diesen Tag verbringen? Eine Party hast Du ja nicht geplant.

Ich verbringe meinen Geburtstag entspannt mit meinen Liebsten um mich herum und werde ein riesiges Stück Torte verputzen. Sophia hat mir bereits letzte Woche mit ihren ersten Schritten ein wundervolles Geschenk gemacht. ?

Wann wird die neue Staffel Deiner Reality-Serie ausgestrahlt?

Wir sind schon fleißig am Drehen und ihr könnt euch wahrscheinlich schon dieses Jahr auf den Start der neuen Staffel freuen.

ZUM PROJEKT: Deutschlandweit betreibt die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung unter anderem 22 Ronald McDonald Häuser als Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker Kinder. In 5 Ronald McDonald Oasen können sich Familien direkt in der Klinik zurückziehen und geborgen fühlen. Die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung finanziert sich maßgeblich aus den Spenden der McDonald’s Deutschland LLC, seiner Franchise-Nehmer und Lieferanten sowie der Gäste in den McDonald’s Restaurants. 2015 konnten dadurch rund 13.600 Familien ihren kranken Kindern nahe sein.

