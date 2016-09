"Dreamball"-Gala gedenkt verstorbener Miriam Pielhau

Freitag, 30. September 2016, 15:17 Uhr

Beim ‚Dreamball‚ in Berlin wird Geld für krebskranke Frauen gesammelt. Besonders schmerzlich vermisst wurde Miriam Pielhau, die in diesem Jahr den Kampf gegen den Krebs verloren hat.

Moderatorin Sylvie Meis war die Schirmherrin der Gala

Die Gäste der Charity-Gala in Berlin haben der verstorbenen Moderatorin gedacht. „Miriam ist trotzdem Teil dieses Abends – und das soll auch so sein“, sagte Barbara Schöneberger (42), die am Donnerstagabend durch die Veranstaltung führte, der ‚Bild‘-Zeitung. Schirmherrin Sylvie Meis (38) sagte dem Blatt zufolge, sie könne nicht glauben, dass ihre Freundin in diesem Jahr nicht dabei sei. „Aber wir dürfen trotzdem nicht aufhören zu kämpfen: Miriam hätte gewollt, dass ich das heute sage. Sie hat den Kampf leider verloren.“

Barbara Schöneberger moderierte den ‚Dreamball‘

Pielhau war im Juli im Alter von 41 Jahren nach einer Krebserkrankung gestorben. Sie war regelmäßig zu Gast beim ‚Dreamball‘, auf dem Spenden für krebskranke Frauen gesammelt werden. In diesem Jahr kamen nach Angaben des Veranstalters DKMS Life 850 000 Euro zusammen, die an ein Patientinnenprogramm gehen. (dpa)





Fotos: Jörg Carstensen