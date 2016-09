Hayden Panettiere will ein zweites Kind?

Freitag, 30. September 2016, 8:38 Uhr

Hayden Panettiere wünscht sich ein nächstes Kind. Die Schauspielerin litt nach der Geburt ihrer Tochter Kaya an postnatalen Depressionen und begab sich in Behandlung. Nun sei sie aber wieder gesund und angeblich dreht sie auch schon wieder für ihre Serie ‚Nashville‘.

2017 soll es laut ihr und ihrem Partner Wladimir Klitschko ein weiteres Baby geben. Sie konnte die Serienmacher davon überzeugen, eine Schwangerschaft für ihre Rolle der Juliette Barnes einzubauen, so erklärte ein Insider gegenüber ‚Radar Online‘: „Hayden erklärte den Machern, dass ein Baby 2017 auf ihrer Agenda steht und sie freuen sich darüber, eine Schwangerschaft in die Serie einbauen zu können.“

Noch vor der Hochzeit soll das zweite Baby das Licht der Welt erblicken, heißt es weiter: „Hayden und Wladimir sind jetzt schon drei Jahre verlobt und lassen sich mit einer Hochzeit nicht unter Druck setzen.“

Im Juni lobte ihr Wladimir sie noch öffentlich dafür, wie sie mit der Krankheit umgehe: „Ich bin stolz auf sie, dass sie so offen damit umgeht, weil es ein Thema ist, das viele Frauen betrifft“, erklärte der Box-Weltmeister nun in einem Interview mit dem ‚Stern‘. Vor allem auch deshalb, weil die ‚Nashville‘-Darstellerin oft alleine mit ihren Problemen sei – Klitschko pendelt zwischen ihrer aktuellen Heimat Los Angeles, Hamburg und Kiew hin und her. „Immer unterwegs sein. Ich kenne das Leben nicht anders“, so der 40-Jährige.

Foto: Pacific Coast News/WENN.com