Kate Hudson will „einen, der aussieht wie Brad Pitt“

Hollywoodstar Kate Hudson (37) ist offenbar auf der Suche nach einem neuen Mann. Das verriet die Tochter von Schauspielerin Goldie Hawn (70) kürzlich in Howard Sterns ‚SiriusXM’-Radioshow.

Die 37-Jährige trennte sich zuletzt 2014 von ihrem Ex-Verlobten, Muse-Sänger Matthew Bellamy (38), mit dem sie einen Sohn hat. Die beiden waren vier Jahre ein Paar. Von ihrem neuen Traumpartner hat die 37-Jährige dabei ganz genaue Vorstellungen. Sie verriet nämlich: „Weißt du, wonach ich gerade wirklich suche? Ehrlich – ich werde einfach ehrlich sein – ich will einen lustigen Kerl. Lustig macht mich glücklich. Aber er muss auch richtig heiß sein!“ Als die Frage kam, ob ihr ein Typ wie Brad Pitt (52), der Noch-Gatte von Angelina Jolie (41) gefallen könnte, antwortete die Dame dann auch begeistert: „Ja! Ich finde, Brad sieht sehr sehr gut aus.“

Na, wenn sich da mal nicht bald das nächste Hollywood-Traumpaar anbahnen könnte. Sollten die Zwei zueinander finden, wird die Öffentlichkeit davon aber nicht so schnell Kenntnis erlangen, wenn es nach Kate Hudson geht.

Die Schauspielerin hält sich nämlich an den Grundsatz, dass der neue Mann zunächst von ihren Kindern (Ryder, 12 aus der Ehe mit Chris Robinson und Bingham, 5 aus der Beziehung mit Matthew Bellamy) abgesegnet werden müsse. Erst kürzlich erklärte sie: „Der Grund, warum ich über so etwas nicht spreche ist, dass ich Kinder habe. Die Leute fragen danach, als ob es […] wirklich gesund wäre, öffentlich darüber zu sprechen, wen ich date oder nicht […]. [Ryder] kann lesen und er kann hören. Ich werde so etwas nicht tun, bis es jemanden in meinem Leben gibt, den ich meinen Kindern vorstellen kann.“ Weise Worte der 37-Jährigen…(CS)

