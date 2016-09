Kendall Jenner jetzt mit Lippentattoo

Freitag, 30. September 2016, 20:06 Uhr

Kendall Jenner ließ sich die Unterlippe von innen tätowieren. Die 20-jährige ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Darstellerin arbeitet derzeit diszipliniert an ihrer Karriere als Model und lief schon für so einige große Namen über den Laufsteg.

Dass Tattoos von Fashion-Designern und -Fotographen eher ungern gesehen werden, weiß scheinbar auch Kendall, immerhin ließ sie sich jetzt an einer Stelle tätowieren, die niemand so schnell zu Gesicht bekommt: Das Wort ‚Meow‘, also das Miauen einer Katze, ließ sich die dunkelhaarige Schönheit auf die Innenseite ihrer Unterlippe stechen. Kreiert wurde der Körperschmuck vom Tätowierer Jon Boy, der laut ‚Daily Mail‘ auch schon bei Stars wie Chloë Grace Moretz, Zayn Malik und Justin Bieber Hand anlegte. Er war es auch, der die Neuigkeiten von Kendalls Tattoo via Instagram verbreitete.

Mehr zu Kendall Jenner: Halb Las Vegas buhlt um ihre 21. Geburtstagsparty

Erst kürzlich wurde bekannt, dass die jüngere Schwester von Kim Kardashian plant, ihren 21. Geburtstag in der Casino-Hauptstadt Las Vegas zu feiern, nun streiten sich die Club-Besitzer bereits um die Party. Die Reality-Darstellerin erreicht Anfang November die Volljährigkeit und das muss in den USA natürlich groß gefeiert werden. Die Besitzer einiger Spitzenbars in Vegas buhlen nun um ihre Gunst und sind sogar bereit, knapp eine Million Euro auf den Tisch zu legen, um die Riesenparty auszurichten.

„Ihr 21. Geburtstag ist der größte seit Justin Biebers – und das Geld ist bereits auf Bieber-Niveau“, erklärte ein Bekannter der ‚Page Six‘-Kolumne der ‚New York Post‘. Der Sänger feierte seine Party im vergangenen Jahr im ‚Omnia‘-Nachtclub in Las Vegas. (Bang)

Foto: Instagram