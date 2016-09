Michelle Rodriguez will mehr Frauen bei "Fast and Furious"

Freitag, 30. September 2016, 15:50 Uhr

Michelle Rodriguez wünscht sich mehr Frauen am ‚The Fast and the Furious‘-Set. Die 38-jährige Schauspielerin spielt seit Beginn der Auto-Saga die Rolle der Letty und realisierte, dass die Filmreihe mehr weibliche Energie benötige, nachdem sie für den letzten Teil mit Charlize Theron und Helen Mirren vor der Kamera stand.

Rodriguez erzählte ‚Entertainment Tonight‘: „Damit ich in Zukunft Teil der Reihe sein kann, müssen sie mehr Frauen engagieren. Also, diese Dinger sind die reinste Wurstfabrik. Ich brauche einfach etwas mehr weibliche Energie. Wir brauchen ein paar mehr Frauen auf der guten Seite.“ Mit Theron arbeitete die schöne Schauspielerin nur einige Tage zusammen, war jedoch begeistert von ihrer Performance als pistolenschwingender Bösewicht Cipher und nannte sie sogar den besten Bösewicht bisher. „Diesmal wird es echt hart“, verriet Rodriguez im Interview weiter, „Charlize Theron ist glaube ich, der stärkste Bösewicht, den diese Filmreihe je gesehen hat.“

Derweil kann man Rodriguez momentan außerdem im Familiendrama ‚Miltons Geheimnis‘ bewundern, das die Geschichte eines kleinen Jungen, der gemobbt wird, erzählt. Der Film lag der dunkelhaarigen Schauspielerin besonders am Herzen, da sie erst spät lernte, wie schmerzhaft Worte sein können. Sie erzählte: „Ich bin jetzt sensibler, da ich früher immer sehr burschikos war…mir waren Worte immer sch***egal. Jetzt verstehe ich, dass ich Worte respektieren muss und dass sie mächtig und gefährlich sind und Leute verletzen können.“

‚Fast and Furious‘ hat Stars wie Vin Diesel, Dwayne ‚The Rock‘ Johnson und Jason Statham berühmt gemacht.

Fotos: FayesVision/WENN.com