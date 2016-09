Nicole Kidman über Tom Cruise: "Ich war noch so jung"

Freitag, 30. September 2016, 20:37 Uhr

Hollywoodstar Nicole Kidman (49) hat in einem Interview mit dem ‚Red’-Magazin über ihre Ehe mit Ex-Gatte Tom Cruise (54) gesprochen. Im Nachhinein sei sie dabei geschockt, wie sie nur so früh (mit 23 Jahren) heiraten konnte.

Sie verriet: „Ich war so jung […]. Ich schaue zurück und frage mich: ,Was?’“ Dabei zog sie den Vergleich mit Popstar Taylor Swift (26) und erklärte für diese nicht gerade schmeichelhaft: „Man sieht sie sich an, ich meine: wie alt ist sie? Sie ist 26.“ Spielte die konsequent faltenfreie Gattin von Country-Sänger Keith Urban (48) dabei vielleicht auf den möglichen Reifegrad der Ex-Freundin von Britenstar Tom Hiddleston (35) an? Da gäbe es tatsächlich Diskussionsbedarf. Die Schauspielerin ergänzte zudem: „Ich hatte mit 27 zwei Kinder und war vier Jahre verheiratet. Aber das war es auch, was ich [damals] wollte.“

Kidman und Cruise heirateten 1990 und adoptierten während ihrer Ehe zwei Kinder (Tochter Isabella, 1992 und Sohn Connor, 1995). 2001 ließ sich das ehemalige Vorzeigepaar scheiden.

Die Scheidung hätte ihrer Schauspielkarriere dann auch einen richtigen Auftrieb gegeben, wie sie weiter verriet. Für ihre Rolle in ‚The Hours’ bekam sie 2002 sogar einen Oscar. Privat fühlte sie sich da aber „so einsam, wie nie zuvor.“ Das änderte sich jedoch etwas später mit Sänger Keith Urban, den sie 2006 heiratete. Das Paar, das zusammen zwei Kinder hat (Sunday Rose, 8 und Faith Margaret, 6) feiert mittlerweile ihr 10-Jähriges. Ganz leicht sei ihre Ehe in dieser Zeit aber trotzdem nicht immer gewesen, so Nicole Kidman. Sie verriet: „Wir haben in 10 Jahren viel durchgemacht. Und wir sind stärker als je zuvor. Ich sage das, während ich auf Holz klopfe und meine das nicht prahlerisch. Ich sage das einfach nur mit Verwunderung. Absoluter Verwunderung.“ (CS)

Foto: Euan Cherry/WENN.com