Prinz George und Prinzessin Charlotte auf Kinderparty

Freitag, 30. September 2016, 9:04 Uhr

Der kleine Prinz und sein Schwesterchen entzücken die Kanadier. Spiel, Spaß und Unterhaltung gab es für beiden Mini-Royals jetzt auf einer Party.

Für viele Adels-Fans war es der Höhepunkt der royalen Reise: Prinz George (3) und seine Schwester Charlotte (1) haben ihren wohl einzigen offiziellen Termin während der Kanada-Reise ihrer Eltern absolviert. Prinz William (34) und Herzogin Kate (34) besuchten am Donnerstag mit dem Nachwuchs eine Kinderparty im ‚Government House‘ in Victoria. Prinz George, der mit seinen Auftritten jedes Mal die Öffentlichkeit entzückt, trug zum blauen Pullover und dunkelroten Shorts die für ihn typischen Kniestrümpfe. Prinzessin Charlotte hatte ein hellblaues Kleid an, ihre Mutter Kate trug ein cremefarbenes Kleid.

Auf Fotos war zu sehen, wie Charlotte einen Turm aus Luftballons umarmte. George spielte mit einem Ballontier. Via Twitter bedankten sich die Royals für die schöne Feier. Sie seien sehr erfreut, George und Charlotte den Kindern der Familien des kanadischen Militärs – für die die Party veranstaltet wurde – vorgestellt zu haben.

William und seine Frau Kate sind für eine Woche mit George und Charlotte in Kanada – dem flächenmäßig größten Territorium der Commonwealth-Gemeinschaft, von der Königin Elizabeth II. nach wie vor offiziell das Staatsoberhaupt ist. Es ist die erste Reise des Paares mit beiden Kindern. Bislang hatte man den Nachwuchs nur bei der Ankunft auf dem Flughafen in British Columbia gesehen. (dpa)

Foto: Str