Robbie Williams: Hier ist das Protz-Video "Party Like A Russian"

Erst letzten Sonntag hatte Robbie Williams mit einem Videotrailer für den 4. November 2106 sein neues Studioalbum ‚The Heavy Entertainment Show‘ angekündigt, und gleichnamigen Titeltrack veröffentlicht, schon legt er mit “Party Like A Russian“ nach, der ersten offiziellen Single.

„Teil der britischen Identität ist, dass wir alle glauben, dass wir am besten feiern. Das denken die meisten Nationen an von sich selbst … aber keine Party ist wie eine Russenparty… „, so der 42-Jährige. Diese Woche war Williams übrigens zu einem Arbeitsbesuch für ProSieben in Berlin. Er zeichnete Auftritte für ‚The Voice Of Germany‘ und ‚Circus Halligalli‘ (wird am Montag gesendet) auf.

Bislang veröffentlichte der Britenstar elf Nummer-Eins-Alben in Folge in Großbritannien, was zuvor lediglich Elvis Presley gelungen war. Sein letztes Solo-Nummer-Eins-Album ‚Swing Both Ways‘ war außerdem das tausendste Nummer-Eins-Album in der Geschichte der britischen Charts. In Deutschland erreichten die letzten acht Studioalben die Spitze der Offiziellen Charts, außerdem zwei Greatest Hits- und ein Live-Album.

