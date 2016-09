Robbie Williams: Putin-Witze mussten aus dem neuen Song

Freitag, 30. September 2016, 21:40 Uhr

Die Fans warten schon gespannt auf die Comeback-Single von Robbie Williams. Doch ganz so wie geplant konnte er den Song nicht aufnehmen. Denn wegen Witzen überZar Wladimir Putin musste seine Comeback-Single zensieren.

Der Popstar hat heute – wir berichteten – ‚Party Like A Russian‘ veröffentlicht und verraten, dass er einige Zeilen umschreiben oder rausstreichen musste, damit er die Leute in dem osteuropäischen Land nicht vor den Kopf stößt. Der 42-Jährige erklärt: „Ich musste ganz schön daran feilen, damit ich die 147 Millionen Menschen in dem Land nicht beleidige. Ich kenne den russischen Sinn für Humor leider nicht. Ich will mich über niemanden lustig machen, also hab ich einiges rausgenommen, um den Song auch für das Land kompatibel zu machen. Das ist die Version, die ihr kennt.“

Hier geht’s zum Video „Party Like A Russian“

In dem Lied singt er: „Es braucht einen bestimmten Mann mit einem bestimmten Ruf, um das ganze Land arm zu machen. Ich nehme mein Kleingeld und baue eine eigene Raumstation.“ Der Musiker glaubt aber nicht, dass Präsident Putin sich darüber beschweren wird. Es sei ja nur ein ironischer Song darüber, dass Russen Partylöwen sind: „Wir Briten denken ja auch, wir feiern ziemlich hart. Aber im Vergleich zu den Russen sind wir nichts. Die können das lächerlich gut.“

Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Sun‘ sagt der ‚Angels‘-Hitmacher aber auch: „Da scheint nicht viel Persönlichkeit zu sein. Es müsste dort einen Liam Gallagher geben, der einfach Musik macht und gefährlich ist. Aber da denkt jeder so politisch und in Regelformen. Die Künstler sind auch großartig, aber ich mag meinen Pop mit ein bisschen Störung.“ ‚Party Like A Russian‘ ist auf Robbies elftem Studioalbum ‚Heavy Entertainment Show‘ zu hören, das am 4. November erscheinen wird.

Foto: WENN.com