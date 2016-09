Kurvendiskussion: Sophia Thomalla spricht Klartext

Freitag, 30. September 2016, 11:16 Uhr

Sophia Thomalla muss sich für ihren Kurven-Bash verteidigen. Kurz vor Start der Show ‚Curvy Supermodel‘ erklärte sie, dass auch diese Form von extremem Körperkult gefährlich sei, da alles über 70 Kg nicht mehr gesund sei.

Daraufhin brach natürlich ein Riesen-Shitstorm los, woraufhin sich die Moderatorin nun verteidigen musste. Auf Facebook erklärte sie: „Die wöchentlichen Zeitschriften machen einem ja wieder richtig gute Laune. Hier ein Sätzchen weg und da ein Sätzchen weg und schön aus dem Zusammenhang gerissen. Ein langes Gespräch wird auf einen Satz runter gedampft und peng.“

Mehr zu Sophia Thomalla: Hammerfigur im Latex-Dress

Sie versuchte, ihre Aussagen in den richtigen Kontext zu setzen: „Im Kern ist der Satz schon richtig und auch von mir so gesagt. Denn: Als ich 15 war wog ich 70 kg und mein Arzt teilte mir bei einer Untersuchung unmissverständlich mit, dass mein Blutdruck steigt, selbst in dem jungen Alter (!!), ich Probleme mit dem Herzen bekommen kann und werde und und und… Ich sollte doch Abends mal auf eine Mahlzeit verzichten…..Ich bin jetzt nicht richtig klein und habe von Mutti und Mutter Natur gute Gene mitbekommen. Und selbst da – 70 kg heißt Alarm vom Feinsten. Also ist der Umkehrschluss: 90 kg für eine normale Frau KANN ebenso wenig gesund sein wie 40 kg!!! Weder Über- noch Untergewicht sind gesund und gut. Und genau DAS sage ich dazu und dazu stehe ich auch.“





Foto: WENN.com