Zayn Malik oben ohne - und die Fans spielen verrückt

Es gab eine Zeit, da waren Bärte bei den Promi-Herren total angesagt. Mittlerweile scheint wieder der „cleanere Look“ wie bei Ex-One-Direction-Star Zayn Malik (23) gefragt.

Oder warum hat dieser sich jetzt für das Abrasieren seines Barts entschieden? Na ja, ein klein wenig Behaarung ist auf dem von ihm gestern (29. September) geposteten Instagram-Selfie doch zu erkennen. Aber nichts im Vergleich zu dem Voll- oder Drei-Tage-Bart, den der Freund von Model Gigi Hadid (21) sonst zur Schau trug. Seit der Premiere seines neuen, (fast) haarfreien Gesichts spielen dessen Fans verrückt. In den überwiegend positiven Reaktionen wird dann auch begeistert festgestellt, wie „jung“ der Sänger jetzt aussehe. Andere waren dann so hin und weg, dass sie ihn auf Twitter gar zu einer „Legende“ erklärten, die die „männliche Schönheit erfunden hat.“

Der so Angepriesene hat übrigens kürzlich in einem Interview mit dem ‚Highsnobiety’-Magazin verraten, warum er One Direction verlassen hat. Er habe sich nicht mehr „gut gefühlt.“ Er wollte andere Dinge tun und sich auf seine eigene Art künstlerisch präsentieren. Man muss „imstande sein, auszudrücken, was man wirklich ist. Ich bin [jetzt] endlich frei“, so Zayn Malik offenbar erleichtert. (CS)

Foto: Instagram