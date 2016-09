Blake Lively und Ryan Reynolds sind wieder Eltern

Samstag, 01. Oktober 2016, 9:31 Uhr

Blake Lively und Ryan Reynolds sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Wie das Portal ‚Just Jared‘ vermeldete, ist das zweite Baby des Hollywood-Paares in einem New Yorker Krankenhaus zur Welt gekommen.

Bisher ist noch nicht klar, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Bei ihrer ersten Tochter James hielten sie die Fakten ebenso unter Verschluss. In den nächsten Tagen sollen dann der Name und das Geschlecht bekannt werden. Zuletzt erklärte sie, dass ihre Eltern die besten Babysitter der Welt seien. „Meine Eltern sind mehr oder weniger die Nannys! Sie sind die besten Säuglingsschwestern, die ich mir wünschen könnte. Sie haben fünf Kinder groß gezogen, also wissen sie, was sie tun“, verriet die Blondine im Interview mit dem ‚NW‘-Magazin. Sie sei dankbar, einen Job zu haben, bei dem sie Arbeit und Baby unter einen Hut bringen kann. Trotzdem falle es ihr schwer, ihre Tochter zu verlassen.

„Wenn ich unser Kind anschaue und sie lacht, ist es schwer, irgendetwas anderes zu machen“, gestand die 28-Jährige.“Es ist schwer, wenn du angekackt und angekotzt wirst, aber es ist wundervoll, ein Kind zu haben. Auch wenn es schwer ist und ich erschöpft bin, denke ich ‚Ich bin so glücklich‘.“

Foto: WENN.com