Adam sucht Eva: Bei Sarah Joelle und Daniel fliegen die Funken

Nach dem gestrigen ‚Adam sucht Eva – Promis im Paradies‘ – Staffelauftakt geht es heute Abend splitterfasernackt mit der zweiten Folge weiter.

Jesse trifft auf Marlena und macht erst einmal ein paar Komplimente

Mit dabei: Sarah Joelle Jahnel (27, Sängerin aus Köln), Daniel Köllerer (33, ehemaliger Tennisprofi aus Österreich), Marlena (21, Auszubildende aus Buxtehude), Kushtrim (27, Maurer aus Duisburg), Jesse (30, Stripper aus Saarbrücken) und Leonore „Leo“ Bartsch (27, Ex-Queensberry-Sängerin aus Berlin). Für die ungepixelten Bilder bitte auf die Fotos klicken!

Neuzugang Ex-Queensberry Sängerin Leo Bartsch mit Ex-Tennis Profi Daniel Köllerer

Und das passierte u.a. in der zweiten Folge:

Jesse und Daniel kommen gar nicht miteinander aus: Für den österreichischen Ex-Tennisprofi ist der Stripper aus Hamburg einfach zu respektlos gegenüber Frauen. Moment der Wahrheit: Sarah Joelle und Daniel genießen ihre gemeinsame Zeit auf der Insel der Liebe. Und: Leo allein unter Männern – die Sängerin gibt ein Privat-Konzert.

Sarah Joelle in Action

Zwischen der EX-DSDS-Sängerin Sarah Joelle und Daniel fliegen die Funken. Während sie tagsüber am Strand noch froh ist, einen Adam gefunden zu haben, der ihrem Niveau entspricht, entbrennt nach dem Abendessen ein Riesen-Streit zwischen den beiden, als Sarah Joelle mit ihren Essensresten die Haie füttern will. „Ich brauche niemanden, der mir etwas verbietet. Ich mache es trotzdem …“ Schon wenig später folgt die Versöhnung unter Palmen und es wird klar – hier haben sich zwei Gleichgesinnte gefunden. Und so ist es kein Wunder, dass Sarah Joelle sich Daniel aussucht, als sie die Wahl hat, mit einem der Adams auf die „Insel der Liebe“ reisen zu dürfen.

Sarah hat in einem Wettkampf die Reise auf die Insel der Liebe mit ihrem Wunsch-Adam Daniel gewonnen.

Dort ist Sarah Joelle jedenfalls gespannt, ob Daniel es schaffen wird, beim romantischen Candle-Light-Dinner mit anschließendem Kuscheln ihr Herz zu erobern. Ohne viele Worte zu wechseln, aber glücklich, endlich allein zu sein, genießen die beiden das Essen und machen es sich dann in einem Himmelbett im Meer gemütlich. Was da passierte? Nix. Durchweg gepflegte Langeweile. Die beiden Promis haben jedenfalls eine verzweifelte Redaktion zurückgelassen… Und anschließemd sollen sich beide FÜREINANDER entschieden haben? Wer’s glaubt…

Für Marlena indes endet der Tag dann emotional. Sie muss die Insel verlassen und wieder nach Hause reisen – ganz ohne Adam.





Fotos: VOX