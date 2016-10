"Planet der Affen": Es wird noch heftiger

Sonntag, 02. Oktober 2016, 15:15 Uhr

Der Krieg auf dem Affenplaneten wird in einer großen Schlacht enden. Im Spätsommer nächsten Jahres wird der nächste Teil ‚War Of The Planet Of The Apes‘ in den deutschen Kinos anlaufen, dabei ist wieder Andy Serkis als „Hauptaffe“ Caesar.

Nun wurde die Handlung offiziell bekanntgegeben, der amerikanische Verleih des Films veröffentlichte nämlich die Handlung: „In ‚War Of The Planet Of The Apes‘, dem dritten Kapitel des von Kritikern gefeierten Blockbuster-Franchise, werden Caesar und seine Affen in einen tödlichen Konflikt mit einer von dem rücksichtslosen Colonel angeführten Armee von Menschen gezwungen. Nachdem die Affen unvorstellbare Verluste erleiden, ringt Caesar mit seinen dunklen Instinkten und beginnt ein eigenes mystisches Abenteuer, um seine Rasse zu rächen. Diese Reise führt dazu, dass er und der Colonel sich endlich gegenüberstehen. Sie treffen in einer epischen Schlacht aufeinander, die über das Schicksal ihrer jeweiligen Spezies sowie die Zukunft des Planeten entscheiden wird.“

Woody Harrelson wird die Rolle des bösen Colonel übernehmen. Auf der ‚Comic-Con‘, die am 6. Oktober in New York stattfinden wird, wird es die ersten Bilder vom Spektakel geben, vorgestellt von Regisseur Matt Reeves und Andy Serkis.

Foto: WENN.com