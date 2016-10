Renée Zellweger: "Ich bin einfach der analoge Typ"

Sonntag, 02. Oktober 2016, 12:23 Uhr

Oscar-Preisträgerin Renée Zellweger (47) hat es nicht so mit den sozialen Medien. Sie finde es zwar bemerkenswert, „was für eine soziale Revolution diese Netzwerke ermöglicht haben“, sagte die US-Schauspielerin der ‚Welt am Sonntag‘.

Vielleicht habe sie auch noch keinen Anlass gehabt, auf Facebook, Twitter oder Instagram präsent zu sein. „Oder ich bin generell einfach der analoge Typ“, sagte Zellweger. Sie habe auch nicht den Eindruck, irgendetwas zu verpassen.

„Momentan habe ich schon genug damit zu tun, meine Mails und Anrufe abzuarbeiten.“ Wenn sie dazu noch den nächsten Instagram-Post oder was auch immer absetzen müsste, könne sie gleich aufgeben. Außerdem würde sie es hassen, „einen Post abzusetzen, den ich im selben Moment bedauere“, sagte Zellweger, deren neuer ‚Bridget Jones‘-Film am 20. Oktober in die deutschen Kinos kommt. In den USA blieb ‚Bridget Jones‘ Baby‘ bisher allerdings unter den Erwartungen. (dpa/KT)

Mehr: Best Dress of the Day (382): Renée Zellweger auf dem Lila-Teppich

Foto: Sean Thorton/WENN.com