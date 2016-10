Abschied von Thomas Roth

Montag, 03. Oktober 2016, 18:31 Uhr

Nach drei Jahren als Moderator hat sich Thomas Roth am Sonntagabend in den Ruhestand verabschiedet. Nach dem Ende der Sendung gab es Blumen.

Das war es: Nach beinahe vier Jahrzehnten Journalismus hat sich Thomas Roth von seinem Publikum verabschiedet. „Es ist so weit“, sagte der 64-Jährige, der zuletzt drei Jahre die ARD-‚Tagesthemen‚ moderiert hatte, am Sonntagabend kurz nach 23 Uhr. „Wie sagt man so schön: It’s Time To Say Good-bye. 38 Jahre durfte ich Sie aus vielen Ländern und Kontinenten informieren. Vieles war schön, manches schwierig und gefährlich. Das gehört zum Beruf des Journalisten.“

Roth, der einen dunkelblauen Anzug mit hellblauer Krawatte trug, bedankte sich bei den Zuschauern für das Vertrauen. „Eine Bitte habe ich noch, fügte der 64-Jährige hinzu. Schenken Sie das Vertrauen auch meinem Nachfolger Ingo Zamperoni, der in diesen Tagen aus Amerika zurückkehrt.“ Zum Schluss sagte Roth in seinem gewohnten Stil: „Kommen Sie gut durch die herbstliche Nacht.“

Nach dem Ende der Sendung kam ein rund 20-köpfiges Redaktionsteam ins Studio und überreichte dem ARD-Pensionär einen Blumenstrauß – als erster wurde Roth vom Kollegen Jan Hofer umarmt. Nachfolger Zamperoni hat als ‚Tagesthemen‘-Moderator am 24. Oktober Premiere.

Foto: Georg Wendt, WDR/Herby Sachs,