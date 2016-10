„Fluch der Karibik 5“: Erster Trailer - aber wo ist Johnny Depp?

Montag, 03. Oktober 2016, 14:09 Uhr

Der erste Trailer für ‚Fluch der Karibik 5’ (Originaltitel: ‚Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales’), der Fortsetzung von ‚Pirates of the Caribbean: Fremde Gezeiten’ (2011) ist da.

Und darin steht dieses Mal nicht Hollywoodstar Johnny Depp als Captain Jack Sparrow im Vordergrund, sondern Oscarpreisträger Javier Bardem. Der Gatte von Schauspielerin Penélope Cruz präsentiert sich in dem kurzen, gruseligen Clip – durchaus überzeugend – als dessen Erzfeind Captain Salazar. Und dieser ist ganz offensichtlich auf der Suche nach Sparrow, um ihn auszuschalten.

Wie dem Trailer zu entnehmen, will er ihm das auch schon mal ganz „freundlich“ im Voraus ankündigen und zwar durch den jungen, verängstigten Matrosen Harry (gespielt von Shootingstar Brenton Thwaites). Der soll ihm dann auch mitteilen: „Der Tod kommt direkt zu ihm. Richtest du ihm das bitte aus?“ Im fünften Werk der ‚Fluch der Karibik’-Reihe gibt es aber nicht nur spannende Neuzugänge zu bewundern, sondern auch ein Wiedersehen mit „alten Bekannten“.

Neben (natürlich) Johnny Depp, sollen nämlich auch wieder Orlando Bloom als Will Turner und Geoffrey Rush als Captain Hector Barbossa dabei sein. Der Streifen des Regieduos Espen Sandberg und Joachim Rønning (,Kon-Tiki’) kommt am 25. Mai 2017 in die deutschen Kinos. (CS)

Foto: Verleih