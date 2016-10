"Adam sucht Eva": Janina Youssefian macht sich nackig

Dienstag, 04. Oktober 2016, 23:13 Uhr

Heiß und hitzig ging es weiter mit der vierten Folge von ‚Adam sucht Eva – Promis im Paradies‚ heute Abend bei RTL. Wir fassen die Geschehnisse zusammen. Für die ungepixelten Fotos bitte auf die jeweiligen Bilder klicken.

Auf der Insel der Versuchung: (v.l.) Jacob, Chantel, Ex-Queensberry Sängerin Leo Bartsch, Moderator Peer Kusmagk, Janina Youssefian und Kushtrim

Diesmal waren dabei: Leonore „Leo“ Bartsch (27, Ex-Queensberry-Sängerin), Peer Kusmagk (40, Schauspieler und Moderator), Kushtrim (27, Maurer), Jesse (30, Stripper), Chantel (33, Erzieherin) und der neuen Eva und dem neuen Adam: „Teppichluder“ Janina Youssefian (33, gelernte Kosmetikerin und Model) und Jakob (27, Graphikdesigner aus Rostock).

Alle machen sich nun Gedanken über die Länge…, die Länge ihrer bisherigen Beziehungen, und Peer stellt fest, was für ein „Schrotthaufen Beziehungsunfähiger“ auf der Insel sitzt. Der Gruppe kommen erhebliche Zweifel, zumal nur Chantel bislang zwei je fünfjährige Beziehungen vorweisen kann. Peer immerhin drei Jahre, während Leo bisher noch gar keine längere Bindung hatte. Sie hat auch noch nie einen Typen verlassen, sie wurde immer verlassen. Kush hat Mitleid und glaubt, bisher sind ihr einfach immer nur die falschen Männer begegnet. Nach einem sportlichen Spiel rund um einen Hindernis-Parcours am Strand neigt sich der nächste Abend musikalisch dem Ende zu, und die Partnerlosen sehnen sich nach neuen Adams und Evas.

Jacob kommt als Neuzugang auf die „Insel der Versuchung“

Jesse fährt aus der Haut: Ein Gespräch unter Männern tut Jesse und Peer sichtlich gut und insbesondere Jesse sucht immer noch nach einem Weg, wie er Chantel von seinen männlichen Qualitäten überzeugen kann. So verteilt er beim Essen (es gibt Eier aus der Pfanne) fleißig Komplimente an Chantel, ohne viel über seine Worte nachzudenken und was die anderen darüber denken könnten. So sind auch Leo und Peer ziemlich getroffen, und es wird nicht besser, als Jesse sich in Rage redet… Am Morgen nach dem großen Streit entschließt sich Jesse zu gehen. Während Peer und Kush darüber sinnieren, was Jesse so aus der Haut fahren ließ. Dieser denkt darüber nach, wie er am besten kapitulieren kann, ohne noch mehr böses Blut zu vergießen. Schließlich bittet er die anderen um Entschuldigung, ehe er mit seinen Sachen das Camp verlässt.

Aus der Ferne beobachten Peer, Kush und Chantel, wie Neuzugang Jacob am Strand auf die muschelsuchende Leo trifft – die Romantik der unverhofften Begegnung strahlt bis ins Camp und auch Jacob ist von Leos Lächeln und ihren strahlenden Augen mehr als begeistert. Von den Jungs wird der neue Adam sogleich auf Konkurrenz gecheckt: Peer findet ihn „aus Frauensicht durchaus attraktiv“.

Teppichluder Janina Youssefian

Neben Leo und Chantel fühlt sich Neuzugang Jacob wie ein Hahn im Korb. Und dann darf das neue Dreamteam auch noch gemeinsam für 24 Stunden auf die „Insel der Liebe“, um sich näher kennenzulernen. Chantel ist begeistert: „Ein Mann und zwei Frauen bei einem Date, das hatte ich noch nie.“

Und dann das: Deutschlands berühmtestes „Teppichluder“ kommt an Land: Bei den Männern macht sich das Gefühl breit, dass sie sich morgen endlich verlieben werden. Doch es herrscht Frauenmangel. Und dann strandet Janina, besser bekannt als Bohlens „Teppichluder“, auf der „Insel der Versuchung“. Janina hat keine Angst, sich nackt zu präsentieren. „Ich glaube, es gibt nicht viele Promis, die sich das trauen. Ich finde es total spannend, in der Südsee nackte Männer zu sehen und vielleicht auch zu daten. Auf die Größe kommt’s mir nicht 100% an.“ Aber einen Kleinen möchte sie dann lieber doch nicht. Aktuell sind aber nur Peer und Kush auf der Insel – viel Auswahl bleibt da nicht…

Die fünfte Folge zeigt RTL am Mittwoch, 5. Oktober 2016 um 22:15 Uhr.

Fotos: RTL