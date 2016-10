Best Dress of the Day (396): Kristen Stewart zeigt sich in Bordeaux

Dienstag, 04. Oktober 2016, 13:42 Uhr

„Personal Shopperin“ Kristen Stewart zeigte sich gestern ganz blondiert – und in einem klassischen und gleichzeitig raffinierten Look bei der Premiere ihres Films „Certain Woman“ beim Film Festivals in New York.

Kristen Stewart in Sandro Paris

Die 26-Jährige präsentierte sich in einem bordeauxroten Hosenanzug von Sandro Paris mit schwarzen Knöpfen und einem eleganten, geraden Schnitt. Unter dem edlen Blazer trug Kristen lediglich eine goldene Kette und verzichtete auf ein passendes Oberteil. Stattdessen setzte sie so auf einen sexy Auftritt und gewährte tiefe Einblicke.

Dazu wählte Stewart schwarze High Heels von Chanel und stylte ihr kurzes frisch blondiertes Haar nach hinten gegelt. Außerdem wählte sie für ihre Lippen einen intensiven Rotton, der die Farbe ihres Outfits erneut aufgriff.

Von Mal zu Mal punktet der „Twilight“-Star stilsicherer und selbstbewusster. Vom einseitigen kleinen Schwarzen hat sich Kristens Modegeschmack zu einer extravaganten Vielseitigkeit entwickelt. Wir wollen mehr sehen und küren Kristen somit zu unserem Fashionliebling des Tages! (HA)

Fotos: WENN.com