Bruno Mars meldet sich mit neuer Single zurück

Dienstag, 04. Oktober 2016, 13:27 Uhr

Bruno Mars bringt seinen neuen Song noch diese Woche heraus. Der ‚Uptown Funk‘-Sänger hat seinen rund 7,1 Millionen Followern verraten, dass er den ersten Song seines kommenden dritten Studioalbums nach vier Jahren am Ende dieser Woche veröffentlichen wird.

So schrieb er in einem seiner Posts über sein Kunstwerk auf Instagram: „Ich freue mich, meinen Song ’24k Magic‘ am Freitag (7. Oktober) zu präsentieren Für euch ist es der erste Track meines Albums, aber für mich ist es eine Party-Hymne.“ Die Platte wird der Nachfolger seines im Jahre 2012 veröffentlichten ‚Unorthodox Jukebox‘ und wurde im vergangenen Jahr produziert.

Jamareo Artis, der Bassist des 30-Jährigen, hatte zuvor schon verkündet, dass das Album Ende des Jahres erscheinen und eine Tour mit sich bringen werde: „Wir arbeiten jetzt schon seit Monaten daran, experimentieren viel und probieren mehrere Ideen aus. Ich habe keine Ahnung, was am Ende dabei herauskommt, aber es wird ein neuer Sound und sehr groovig. Es kommt 2016 heraus und danach ziehen wir wieder durch die Städte.“

Der 26-Jährige plauderte zudem aus, dass Bruno des Öfteren bei ihm anrufen und dabei Klavier spielen würde. Dann wolle er nämlich wissen, ob es ein neuer Song werden könnte: „Er fragt mich dann immer nach meiner Meinung am Telefon oder er kommt ins Studio mit einer Idee und möchte, dass ich daraus was mache. Am schwersten ist es aber, wenn er einfach nur will, dass ich drauf los spiele.“

Die Anforderungen an seinen Bandkollegen sind dabei nicht gerade niedrig: “ Man kann nur das spielen, was man in dem Moment fühlt und hoffen, dass es klappt. Aber Bruno weiß einfach, wie man aus einem Song einen Hit macht. Und wenn er meint, es hört sich gut an, dann weiß ich, dass ich in guten Händen bin.“

