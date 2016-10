Kirk Douglas: "Wer ist Jennifer Lawrence?"

Dienstag, 04. Oktober 2016, 9:23 Uhr

Mit fast 100 Jahren ist es auch nicht mehr so leicht, mit der Welt mitzuhalten und zu wissen, welcher Star gerade angesagt ist. Kirk Douglas hat keine Ahnung, wer Jennifer Lawrence ist.

Die Hollywood-Legende war gemeinsam mit vielen weiteren hochkarätigen Schauspielern am Samstag (1. Oktober) zu Gast bei der ‚Motion Picture and Television Fund‘-Gala in Los Angeles. Die Charity-Orgaisation feierte 95-jähriges Jubiläum und anlässlich dieser beeindruckenden Zahl hatten sich viele Stars die Ehre auf dem roten Teppich gegeben. George Clooney, der durch den Abend führte, witzelte: „[Kirk Douglas] ist davon nicht so beeindruckt, aber für uns anderen ist 95 eine große Sache.“ Der mittlerweile 99-Jährige feiert am 9. Dezember seinen 100. Geburtstag und erklärte frohlockend: „Ich bin fünf Jahre voraus.“ Fast wäre der Vater von Michael Douglas nicht zu dem Event gekommen – mit der neuen Generation an Schauspielern könne er einfach nicht mehr viel anfangen: „Ich weiß nicht, wer Jennifer Lawrence, Emma Stone oder Kevin Hart sind.“ Trotz alledem sei er froh, die Einladung wahrgenommen zu haben.

Die ‚Motion Picture Televion Fund‘ unterstützt seit den 1920er-Jahren bedürftige Beschäftigte in der Unterhaltungsindustrie. Zu den Leistungen zählen unter anderem medizinische Versorgung und finanzielle Unterstützung. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Anne habe Douglas bereits mehr als 35 Millionen Euro gespendet, wie sein Sohn Michael laut ‚Variety.com‘ berichtete. Zu Gast waren unter anderem auch Hugh Jackman, Chris Pine, Bryan Cranston, Tim Davis und Robert Downey Junior gewesen.

Foto: WENN.com