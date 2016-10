Lena Gercke moderiert neue Promi-Tanzshow

Dienstag, 04. Oktober 2016, 11:00 Uhr

ProSieben wartet mit einer weiteren Tanzshow auf. Wenn es am 12. November heißt „Zwölf Punkte an Bayern für diese großartige Performance“, dann tanzt Deutschland.

In der neuen Show „Deutschland tanzt!“ geht es zum ersten Tanz-Wettbewerb der Bundesländer. Lena Gercke moderiert die Show-Reihe, über der die große Frage steht: Welcher Star siegt für sein Bundesland? Gercke sagte dazu: „‚Deutschland tanzt!‘ wird eine große, glamouröse Show, bei der jeder Zuschauer mitentscheiden kann!“

In der ersten Show treten 16 Stars für ihre Bundesländer an und müssen dabei mit ihren Performances – ob klassischer Paartanz, eine ausdrucksstarke Solo-Darbietung oder eine wilde HipHop-Nummer – Deutschland von ihrem Tanz-Talent überzeugen. Jedes Bundesland wählt seine Favoriten. Die zwölf besten Prominenten, deren Namen noch nicht bekannt sind, ziehen mit ihren Bundesländern ins Halbfinale am 19. November ein. Im Finale wählt Deutschland seinen Promi-Tanz-Sieger.

Foto: Felix Krüger/ProSieben