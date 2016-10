Robbie Williams: "Ich habe eine sehr coole Gattin"

Dienstag, 04. Oktober 2016, 19:20 Uhr

Popstar Robbie Williams (42) hat heute (4. Oktober) in einem Radiointerview über seine Gattin, Schauspielerin Ayda Field (37) geschwärmt. Gegenüber ‚2DAY FM’ erklärte der früher als – nun ja – als Schürzenjäger bekannte Sänger: „Ich habe eine sehr verständnisvolle Misses und eine sehr coole Misses.“

Die 37-Jährige käme daher auch mit den vielen hübschen Models zurecht, von denen ihr Gatte im neuen Video ‚Party Like A Russian’ umringt werde. Dieser verkündete auf seine ganz eigene Art: „Sie hat zu einem Zeitpunkt bereits darüber gesprochen aber wann auch immer der Fernseher an ist, erscheint da normalerweise jemand, mit dem ich geschlafen habe und wir sind im Bett und ich brauche mittlerweile auch nicht mehr zu sagen: ‚Ich habe mit ihr geschlafen’.“ Stattdessen reiche es aus, dass er auf die Person zeige und die Göttergattin verstehe, was er meint.

Und er fügte hinzu: „Dieser Gedanke an das, was vor Ayda passiert ist, existiert nicht und sie weiß, dass es im Showbusiness so läuft und das ist die Entschuldigung, an die ich mich halte.“ Ayda Field scheint die Vergangenheit des Sängers sogar besser wegzustecken als er. In der britischen Talkshow ‚Loose Women’ machte sie vor Kurzem nämlich Witze darüber, dass der 37-Jährige mit „den meisten der Spice Girls geschlafen“ hätte (konkret: vier von fünf). Der Herr dementiert diese Aussage übrigens und verriet dazu, dass es nur ein „Witz“ war, der sich dann verselbständigte. Vor ein paar Jahren habe er nämlich als Intro eines Songs auf der Bühne erklärt: „Ich kann mich sehr glücklich schätzen, in Take That sowie in vier der fünf Spice Girls gewesen zu sein.“

Seitdem gab es entsprechende Medienberichte, was bei den Ehemännern der Damen auch nicht wirklich positiv ankam. Solange Gattin Ayda Field jedoch mit dessen turbulenter Vergangenheit und dem etwas gewöhnungsbedürftigen Humor zurecht kommt, ist doch alles in Ordnung…(CS)

Foto: WENN.com