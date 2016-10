Adam sucht Eva: Janina Youssefian fühlt sich hier nicht so wohl

Mittwoch, 05. Oktober 2016, 23:13 Uhr

In Folge 5 von „Adam sucht Eva – Promis im Paradies“ gab es ein paar Geschichten um das „Teppichluders“, das auf der Insel der Versuchung die große Liebe sucht. Achtung, für die ungepixelten Fotos bitte auf die jeweiligen Bilder klicken.

Dabei sind: Leonore „Leo“ Bartsch (27, Ex-Queensberry-Sängerin aus Berlin), Peer Kusmagk (40, Schauspieler und Moderator aus Berlin), Janina Youssefian (33, Model und gelernte Kosmetikerin aus Hamburg), Kushtrim (27, Maurer aus Duisburg), Chantel (33, Erzieherin aus Bamberg), Jakob (27, Graphikdesigner aus Rostock) und der neuen Eva: Janni Hönscheid (25, Profi-Surferin aus Fuerteventura).

Geschichten vom „Teppichluder“: Die neue Eva Janina erweist sich schnell als „Prinzessin auf der Insel“. Besonders interessant wird es für die beiden Adams als sie aus ihrem Leben erzählt. So zum Beispiel über ihre früheren Beziehungen zu Hollywood-Schauspieler Stephen Dorff und Pop-Titan Dieter Bohlen. Die Perserin erzählt, wie sie zu ihrem berühmten Spitznamen gekommen ist und Peer findet es faszinierend, dass weder ein Teppich noch ein Teppichladen dabei eine Rolle gespielt haben, sondern auf einem Zuschneidetisch… Aber das kannte man ja schon längst.

Hahn im Korb: Nach einem gemeinsamen Candle-Light-Dinner auf der „Insel der Liebe“ will Chantel sich mit dem ruhigen Jacob zurückziehen, um ihn besser kennenzulernen. Und tatsächlich scheint ein Glas Wein auch Jacobs Zunge zu lockern – am Ende überschlägt er sich vor Komplimenten für die rassige Dunkelhaarige und es scheint zu funken. Am Morgen hätte Leo auf der „Insel der Liebe“ nichts dagegen, wenn sich der Wind drehen würde. Damit sie auch ein wenig Zweisamkeit mit Jacob teilen kann, lassen sie einen Drachen steigen – ohne Chantel.

Janina wird verwöhnt: Janina lässt sich auf der „Insel der Versuchung“ immer noch bedienen, wie eine Prinzessin, was vor allem Kush gefällt. Er holt der schönen neuen Eva nur zu gerne einen Becher Wasser und wäscht ihr damit die Füße. Peer schaut nur wenig begeistert zu. „ Ich hab noch nie eine Frau kennengelernt, die sich abends die Füße hat abputzen lassen. Das macht man doch selber.“ Janina ist jedenfalls begeistert von ihrem Privatdiener und nennt Kush liebevoll „Kuss“.

(v.l.) Neuzugang Jacob soll mit den beiden Evas Chantel und Leo Bartsch auf die Insel der Liebe – zum näheren Kennenlernen. Kushtrim und Peer Kusmagk werden alleine auf der Insel der Versuchung zurück bleiben

Die „Insel-Prinzessin“ lässt gerne machen, auch ihr Busen war schon dran („eine Körbchengröße mehr“). Um einen Vergleich zu haben, würde Peer gerne einmal in der Playboy-Ausgabe von 2004 blättern, in der Janina mit ihren echten Brüsten zu sehen war. Vor diesem Hintergrund findet er es etwas skurril, dass sie sich scheinbar ohne Klamotten nicht ganz so wohl fühlt. Fast durchgehend versucht sie, ihre Nacktheit mit Händen und Armen zu verdecken…

Das „Teppichluder“ staunt später nicht schlecht, als sie ihre Konkurrentinnen Leo und Chantel zum ersten Mal sieht…

Bei Peer hingegen macht sich Janina Gedanken darüber, welche Vorlieben er wohl im Bett haben mag und ob er vielleicht „Peer-vers“ ist. Im gleichen Atemzug gesteht sie, sehr dominant zu sein und gerne alles im Griff zu haben.

Neuzugang Jacob (l.) soll mit den beiden Evas Chantel und Leo Bartsch (r.) auf die Insel der Liebe – zum näheren Kennenlernen

Anregende Gespräche am Lagerfeuer: Abends am Lagerfeuer gehen die Sex-Gespräche weiter. Kush gesteht: 12 Tage schon hat er nicht mehr an sich gespielt und resümiert: „aber es ist okay. Ich habe coole Menschen kennengelernt“. Chantel wirft ein, dass sie mal ein ganzes Jahr ohne ausgekommen ist und Leo gesteht, dass es für sie der Normalzustand ist, keinen Sex zu haben, wenn sie Single ist.

Nach so langer Abstinenz stellt Kush fest, dass Janinas Berührungen eine ganze Menge in ihm auslösen. Janina schmeichelt es sehr, wenn Männer wie Kush eine Erektion bekommen können, ohne Viagra zu nehmen. „Ist doch wunderbar, dann funktioniert’s da unten“. Doch zunächst spielt Janina ihre dominante Ader noch einmal aus und wünscht sich von Kush, dass er ihr, wie schon am Abend zuvor, die Füße wäscht. Zwischen ihnen scheint sich etwas zu entwickeln und beim Schlafen halten die beiden romantisch Händchen.

Als Profi-Surferin und Model Janni Hönscheid auf die Insel kommt, geht für die männlichen Bewohner die Sonne auf

Janni Hönscheid verzaubert alle: Als Janni auf die Insel kommt, geht für die männlichen Bewohner die Sonne auf und sie werden zu Gentlemen. Die hübsche Profi-Surferin, checkt erst mal alle ab und will wissen, wie alt die Adams und Evas sind. Da Peer, 40, einen großen Altersunterschied bei seinen Freundinnen nicht gewohnt ist, gibt er neckisch an, er sei ebenfalls 25. Auch Jacob zeigt sich begeistert, nur Kush ist etwas gefrustet. Irgendwie mag er zwar alle Evas, doch keine will ihn so richtig – außer vielleicht Janina.

Die sechste Folge zeigt RTL am Donnerstag, 6. Oktober 2016 um 22:15 Uhr.

Fotos: RTL