Best Dresses of the Day (397): Sarah Jessica Parker & Cynthia Nixon

Mittwoch, 05. Oktober 2016, 20:09 Uhr

Heute präsentieren uns gleich zwei Damen die schönsten Looks des Tages. Die „Sex and the City“-Stars Sarah Jessica Parker und Cynthia Nixon zeigten sich am vergangenen Dienstag in zwei eleganten Roben auf dem roten Teppich der Premiere des Films „Divorce“ in New York.

Sarah erschien in einer traumhaften, aufwendigen Robe von Dolce & Gabbana. Das kunstvolle, lilafarbene Dress überzeugte mit luxuriöser Spitze, langen Ärmeln und einem knöchellangen, ausgestellten Rock. Hingucker waren edle Verzierungen am Oberteil, bestehend aus funkelnden Edelsteinen in verschiedenen Farben.

Dazu kombinierte die 51-Jährige bronzefarbene High Heels und stylte ihre blonde Mähne zu einer lockeren Hochsteckfrisur.

Cynthia Nixon hingegen setzte auf einen eher schlichten und modernen Look, der allerdings mit einem ähnlichen Schnitt punkten konnte, wie das Kleid von ihrer Schauspielkollegin. Die 50-Jährige posierte in einer dunkelblauen Robe vor den Fotografen. Die schicke Kreation bestach mit sanft schimmernden Taft und einem trendy Streifen-Muster. Das v-förmige Dekolleté sorgte für das gewisse „Etwas“.

Nixon kombinierte ihr Kleid mit blauen Riemchen-Sandaletten und einer angesagten Box-Clutch. (HA)

Foto: Ivan Nikolov/WENN.com