Coldplay geben vier Konzerte in Deuschland

Mittwoch, 05. Oktober 2016, 11:10 Uhr

Coldplay kommen im nächsten Jahr wieder nach Deutschland. Die Band wird im Rahmen ihrer ‚A Head Full Of Dreams‘-Tour durch Europa reisen. Zwischen dem 6. und 30. Juni werden sie in Deutschland und Österreich gastieren.

Dort stellen sie ihre neuen Songs ‚Hymn For The Weekend“, „Adventure Of A Lifetime“ und“Up&Up“ vor. Seit März waren sie in Lateinamerika, den USA und Europa unterwegs. Vor allem das neue Bühnendesign von Misty Buckley und Paul Normandale soll ein absoluter Hingucker sein. Im Dezember sind erst einmal Australien und Neuseeland dran. Übermorgen (7. Oktober) werden die Tickets für die deutschen Konzerte in den allgemeinen Vorverkauf gehen. Das siebte Studioalbum der Band verkaufte sich weltweit 4 Millionen Mal. Coldplay konnten zuletzt vier ‚MTV Europe Music Awards‘-Nominierungen einheimsen. Am 6. November ist es soweit und die Preise werden bei dem großen Event in Rotterdam vergeben.

Hier die Tourdaten:

Di. 06.06.2017 München Olympiastadion

So. 11.06.2017 Wien Ernst-Happel-Stadion

Mi. 14.06.2017 Leipzig Red Bull Arena

Fr. 16.06.2017 Hannover HDI Arena

Fr. 30.06.2017 Frankfurt Commerzbank-Arena

Foto; James Marcus Haney