Dolly Parton will's mit Snoop Dogg machen

Mittwoch, 05. Oktober 2016, 11:56 Uhr

Dolly Parton hätte Lust auf ein Duett mit Snoop Dogg. Die Country-Legende erklärte in der TV-Show ‚The Real‘, dass sie gern ein Lied mit dem Rapper aufnehmen würde. Der Grund sei ihr Mann.

„Mein Mann liebt ihn. Übrigens ist das wahrscheinlich. Mein Mann mag ihn als Person sehr gern. Er fühlt sich ihm irgendwie verbunden. Er ist der coolste Typ!“, erklärte sie. Zudem verriet sie, warum sie immer den Druck verspüre, perfekt auszusehen: „Ich war nie eine natürliche Schönheit. Das ist einer der Gründe, warum ich das tun muss, was ich kann. Also wenn mein Haar nicht das macht, was ich gern von ihm möchte, dann trage ich eine Perücke. Und wenn es dann immer noch nicht hoch genug ist, dann trage ich High Heels, ich versuche wirklich, so schön zu sein, wie ich eben kann. Es ist nicht echt, aber mein Herz ist echt.“

Zuletzt schon erklärte sie, dass sie unzählige Perücken habe, um ihre Frisur je nach Stimmungslage zu ändern. Sie sagte: „Cheryl Riddle, meine Haarstylistin, macht so einen großartigen Job und sie stellt mir eine Auswahl an Dingen zur Verfügung, ich weiß noch nicht mal, wie viele Perücken ich habe – ich trage eigentlich fast jeden Tag eine, also muss ich mindestens 365 haben. Aber wie auch immer, ich habe eine Perücke für alles, also wenn ich die, die ich trage, nicht mag, dann habe ich eine große Auswahl. Aber wenn ich abends meine Show mache, dann gibt es eine Stimmung für die Kleidung und eine Stimmung für meine Haare. Nachmittags denke ich mir ‚Ich bin in der Stimmung für weiß‘ oder ‚Ich bin in der Stimmung für rot‘ und dann frage ich mich natürlich, ob ich in der Stimmung für lockige Haare oder eine Hochsteckfrisur bin. Also es kommt alles auf meine Stimmung an.“

Foto: WENN.com