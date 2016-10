Gigi Hadid: Die Message hinter ihrer "Reebok"-Kampagne

Mittwoch, 05. Oktober 2016, 21:04 Uhr

Gigi Hadid will die Frauenwelt motivieren. Gerade weil die 21-Jährige einen der schönsten Körper in der Mode-Branche hat, ist es wohl kaum überraschend, dass sie das neue Gesicht für die neue Athletik-Kampagne der Sportmarke ‚Reebok‘ ist.

Doch auch wenn viele sagen, die Amerikanerin habe den perfekten Körper, steckt hinter ihren Fotos eine große Message. Unter eins der Bilder, das sie auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte, schrieb die Tochter einer Holländerin: „‚Perfekt‘ überschreitet niemals Erwartungen. Es gibt uns nie die Möglichkeit, unser komplettes Potenzial herauszukitzeln. Lasst uns selbstbewusst sein und uns selbst schätzen, aber lasst uns in unserem leidenschaftlichen Bestreben nie vergessen, dass ‚gut‘ der Gegner von ‚großartig‘ ist“. Und weiter: „Ich fühle mich so geehrt, bei der neuen Kampagne mitwirken zu dürfen, die sich dafür einsetzt, dass diese Grenzen bei Frauen verschwinden. Danke ‚Reebok Women‘, dass ihr solche eine inspiriende Nachricht kreiert habt für die Stärkung der Frauen. Ich freue mich so sehr, ein Teil davon zu sein.“

Während viele Fans hin und weg von den Fotos waren, stellten sich andere die Frage, warum Gigi für die Linie überhaupt eingesetzt wurde: „Du bist fast 1,80 Meter groß und wiegst 30 Kilo. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn sie sich für ein echtes Fitness-Model entschieden hätten.“

Doch trotzdem hielt der Großteil ihrer Fans zu dem Topmodel: „Wir lieben es! Ich wünschte, meine Tochter würde irgendwann in deine Fußstapfen treten, um zu sehen, wie viel Arbeit hinter deinem Job steckt. Es geht nicht nur darum, das perfekte Foto zu schießen.“

Fotos: Reebok