Richard Lugner: Wird das ein trauriger Geburtstag?

Mittwoch, 05. Oktober 2016, 9:00 Uhr

Richard Lugner feiert seinen Geburtstag wohl ohne seine Frau Cathy. Der Baulöwe wird am 11. Oktober 84 Jahre alt, allerdings hängt der Haussegen noch immer schief. Seit der Teilnahme seiner Frau an der Show ‚Promi Big Brother‘ will angeblich kein Frieden mehr aufkommen.

Die junge Frau äußerte vor laufenden Kameras erste Zweifel an der Liebe zu dem Österreicher, er hielt ihr vor, den Einzug nicht mit ihm abgestimmt zu haben. Daraufhin folgte eine Interview-Schlammschlacht. Einen Monat später nun sah man Cathy vergnügt auf der Wiesn, Lugner hielt sich bedeckt.

Und nun tat der Baulöwe wieder das was er am besten kann: Sich vor eine Kamera stellen. In einem Facebook-Live-Interview erklärte er nun traurig: „Es war eine wirklich große Liebe, es ist viel passiert.“ Momentan lebe man getrennt: „Sie lebt in Berlin, ich in Wien.“ Schmutzige Wäsche will er aber nicht mehr waschen: „Ich will zur aktuellen Beziehung wenig sagen, will keine Schmutzwäsche waschen. Das habe ich meiner Frau versprochen.“ Er gab sich allerdings sehr niedergeschlagen und fügte an: „Eine Sterndeuterin sagte voraus, dass unsere Beziehung nicht lang halten wird.“

Foto: Burak Firat/WENN.com