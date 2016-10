Tori Spelling erwartet ihr fünftes Kind

Mittwoch, 05. Oktober 2016, 19:25 Uhr

Tori Spelling ist schwanger. Die ehemalige ‚Beverly Hills 90210‘-Darstellerin und ihr Mann Dean McDermott bekommen ihr fünftes Kind.

Das Paar hat bereits Liam (9), Stella (8), Hattie (5) und Finn (4) und ist sehr aufgeregt, dass sich ihre Familie noch mal vergrößert, obwohl die Nachricht ein Schock gewesen sein soll.

Dem ‚People‘-Magazin erzählt die 43-Jährige: „Es war eine totale Überraschung. Aber wir wollten immer eine große Familie.“ Für die Schauspielerin und ihren Mann (49), der bereits den 18-jährigen Jack hat, sei es so, als würde man alles auf Anfang setzen. Tori verrät: „Dean hat gleich gesagt: ‚Finn ist gerade erst aus den Windeln. Ich dachte, wir wären jetzt aus dem Schneider‘. Sie sind jetzt alle Schulkinder und wir fangen noch mal neu an.“ Außerdem sei das die beste Zeit für ein Baby: „Nichts ist jemals perfekt, aber ich liebe meinen Mann und meine Kinder sehr. Ein weiteres Kind ist ein Segen.“ Tori hatte zuvor zugegeben, dass sie ihre Reality-TV-Sendung ‚Tori und Dean‘ bearbeitet hat, um die Launen ihres Ehemannes vor den Fans zu verstecken.

„Wir waren so echt wie möglich, aber ich kenne Deans Temperament in manchen Situationen. Manchmal sagte ich auch einfach: ‚Schneidet das raus‘.“ Außerdem habe sie eine ganz neue Seite an ihrem Mann kennengelernt. „Als leitende Produzentin habe ich jede Aufnahme gesehen. Bei einigen Dingen habe ich mich gefragt: ‚Moment, dafür habe ich nicht unterschrieben. Wieso zeigst du mir diese Seite an dir erst jetzt?‘ Und er sagte: ‚Wenn ich sie dir vorher gezeigt hätte, hättest du mich nicht geheiratet.‘ Wie unfair!“

Foto: WENN.com