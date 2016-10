Verlosung: "Sausage Party" - Versauter geht's nicht

Mittwoch, 05. Oktober 2016, 17:22 Uhr

Wir werden Einen Hotdog künftig mit ganz anderen Augen sehen müssen! „Sausage Party – Es geht um die Wurst“ ist der erste Animationsfilm, der in den USA mit einem „R-Rating“ versehen wurde – für Kinder und Jugendliche ausdrücklich nicht geeignet!

Die äußerst originelle, subversive und anarchische Komödie (FSK 16!) erzählt die Geschichte einer Wurst, die eine Gruppe von Supermarkt-Lebensmitteln auf einer abenteuerlichen Suche anführt. Gemeinsam wollen sie die Wahrheit über ihre Existenz herausfinden und aufdecken, was wirklich mit ihnen passiert, wenn sie auserwählt werden, den Supermarkt zu verlassen.

Regie führten Conrad Vernon & Greg Tiernan nach einem Drehbuch von Seth Rogen, Evan Goldberg, Kyle Hunter und Ariel Shaffir. Die Story stammt übrigens aus der Feder von Seth Rogen, Evan Goldberg und Spaßvogel Jonah Hill.

„Umfang ist viel wichtiger als Länge. Du bist ’n Champion.“

‚Sausage Party‘ mag derb, zotig, anrüchig und gar leicht pornografisch sein, vor allem wenn man sich den ekstatischen Höhepunkt ansieht (so etwas hat man im Mainstream-Kino noch nie gesehen), aber der ganze Filme strotzt nur so vor Fantasie, witzigen Zitaten und einer großen anarchischen Originalität, wie man sie schon lange nicht mehr gesehen hat. Wenn Kunst etwas mit Wagemut und Grenzverschiebung zu tun hat, dann ist ‚Sausage Party‘ ganz große Kunst. Hier wird das Mainstream-Kino von begabten Bilderstürmern neu vermessen.

„Es tut mir leid, ich bin kein softer Taco. Ich bin ein harter, geiler Macho-Taco.”

Wer ‚Ted‘ mochte, sich noch an ‚Fritz the Cat‘ (1972) erinnert und die TV-Serie ‚Family Guy‘ lustig findet, der wird vermutlich auch ‚Sausage Party – Es geht um die Wurst‘ toll finden. In den USA kam der Film an, er hat inzwischen rund 100 Millionen Dollar eingespielt. Und eines ist ganz sicher: Einen Hotdog wird man künftig mit ganz anderen Augen sehen. (KT/dpa)

„Hallo, ihr Süßen. Ganz ruhig, jede kommt dran. Kein Gedrängel, meine Wurst ist für euch alle da.“

