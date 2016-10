Adam sucht Eva: Ronald Schill und neue Nackte sind angekommen

Donnerstag, 06. Oktober 2016, 23:13 Uhr

Auch in der heutigen sechsten Folge von „Adam sucht Eva – Promis im Paradies“ blieb weitesgehend nichts der Fantasie überlassen. Achtung, für die ungepixelten Fotos bitte auf die jeweiligen Bilder klicken!

Janina Youssefian und Kushtrim auf der Insel der Liebe

Die heutigen Adams und Evas im Überblick: Leonore „Leo“ Bartsch (27), Peer Kusmagk (40), Janina Youssefian (33), Janni Hönscheid (25), Kushtrim (27, Maurer aus Duisburg), Chantel (33), der prächtig bestückte Jacob (27) und die neuen Inselbewohner: Ronald Barnabas Schill (57), Anna (23), Matthias (28) und Ulrike (41).

Nach zwei Wochen auf der Insel bekommt Kush seine wohlverdiente Belohnung: Er darf sich eine Eva aussuchen und mit ihr zur „Insel der Liebe“ übersiedeln. Endlich kann er mit Janina alleine sein. Die lästert später: „Sexuell hat der mich gar nicht interessiert.“ Weil alle wissen, dass beide dann ohnehin drehbuchgerecht nicht wieder zurückkehren, fließen die Tränen.

(v.l.) Janni Hönscheid, Peer Kusmagk, Leo Bartsch, Chantel und Jacob verabschieden mit ein wening Wehmut Kushtrim und Janina, die auf dem Weg zur Insel der Liebe sind.

Doch es bleibt keine Zeit für Melancholie: Schon schwimmen mit Matthias und Anna direkt nacheinander der nächste Adam und die nächste Eva an Land. Die mit Ankern und Schiffen tätowierte Österreicherin checkt den jungen Mann von oben bis unten ab. Sicherheitshalber hat sie Kondome im Gepäck. Matthias strotzt vor Selbstbewusstsein: „Ich habe von vielen Frauen gehört, dass ich einen schönen Penis habe und Spaß macht er auf jeden Fall!“

Janni Hönscheid, Peer Kusmagk (Mi.) und Jacob

Es wird geturtelt: Profisurferin Janni und Moderator Peer machen allen vor, wie Dating richtig geht. Verliebt turteln sie in der Hängematte und haben, sehr zum Vergnügen der anderen, richtig viel Spaß dabei. Auch zwischen den neuen Inselbewohnern scheint es gefunkt zu haben. Besonders angetan ist Matthias von den Tattoos der schönen Anna. In einem privaten Gespräch würde er am liebsten jedes einzelne angucken … und anfassen!

Der ehemalige Richter Ronald Schill ist beim ersten Aufeinandertreffen mit Ulrike auf der Insel der Versuchung begeistert

Während Janni und Peer sich offenbar ganz viel zu sagen haben, ist Leo enttäuscht, dass sie bisher noch keinen Adam gefunden hat, der zu ihr passt. Unerwartet wird sie vor die Wahl gestellt, ob sie mit einem Adam auf die „Insel der Liebe“ fahren – oder das Paradies für immer verlassen möchte. Wie wird Leo sich entscheiden?

Die nächsten Liebeshungrigen sind bereits auf der Insel gestrandet: Ronald Barnabas Schill, selbsterklärter Macho und Frauenversteher, trifft direkt nach seiner Ankunft auf „Normalo“-Dame Ulrike. Für Barnabas ist Ulrikes Anblick „ganz großes Kino. Der liebe Gott meint es gut mit mir, ich sehe das ganz deutlich!“

Ohne Barnabas‘ Promi-Status zu kennen, ist Ulrike geblendet vom Charme des Richters Gnadenlos. Sie findet ihn zwar frech und aufdringlich, mag es aber, wie er sie verbal auf Händen trägt. Beide erkunden Seite an Seite das Paradies.

Angekommen bei den anderen Inselbewohnern, wird die Frauenauswahl plötzlich größer und Chantel rückt als „Inkarnation der exotischen Schönheit“ auf Platz 1 in Barnabas‘ Favoritenliste. Zuletzt treffen die beiden neuesten Inselbewohner auf Anna, die selbst noch nicht so lange am Strand ist. Die Österreicherin fühlt sich nicht besonders gut und entscheidet sich kurze Zeit später für einen schweren Schritt …

Das Staffelfinale zeigt RTL am Freitag, den 7.10, um 22:45 Uhr.

Zwei Neuankömmlinge: Anna und Matthias sind sich auf der Insel Versuchung begegnet und machen sich auf den Weg ins Camp.

Fotos: RTL