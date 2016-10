Das ist Joe Jonas mit seiner neuen Band DNCE

Donnerstag, 06. Oktober 2016, 19:50 Uhr

Die Band DNCE, die seit dem Sommer 2015 existiert und zu der neben Joe Jonas auch die Gitarristin JinJoo, der Bassist und Keyboarder Cole Whittle und der Schlagzeuger Jack Lawless gehören, basiert auf einer simplen Idee.

Joe Jonas wollte eine Gruppe zusammenbringen, die unkonventionellen ausgelassenen Pop-Sound macht und sich dabei von melodieverliebten R&B-Ikonen wie Earth, Wind & Fire oder Hall & Oates inspirieren lässt.

Jetzt melden sich DNCE mit einem Album zurück. Die für verrückte Styles und bestgelaunte Perfomances bekannte Band kündigt ihr Album „DNCE“ für den 18. November 2016 an. Das Album ist ab sofort vorbestellbar. Vier Tracks gibt es dann zum Sofortdownload dazu.

Die drei Jungs und Gitarristin JinJoo Lee liefern mit ihren Songs „Cake By The Ocean“, „Pay My Rent“ und „Toothbrush“ einen Vorgeschmack ihres Debüt-Albums. Ihre neue Single „Body Moves“ gesellt sich als vierter Track zu diesem Vorab-Schmankerl dazu. Alle Tracks sind bei der Vorbestellung des Albums als Sofortdownload erhältlich. Und dann heißt es: Viel Spaß beim selbsternannte Musik-Stil „multi-kosmischen Garage-Funk“.

Fotos: Steven Taylor