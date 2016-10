Deutscher Radiopreis 2016: Das sind die Sieger

Donnerstag, 06. Oktober 2016, 22:37 Uhr

Die Sieger des Deutschen Radiopreises 2016 stehen fest. Am heutigen Donnerstagabend sind in Hamburg die herausragenden Radiomacher und Hörfunkproduktionen des Jahres 2016 in elf Kategorien ausgezeichnet worden.

133 Programme hatten sich mit insgesamt 360 Einreichungen am Wettbewerb beteiligt. Der Beirat des Deutschen Radiopreises hat außerdem einen Sonderpreis an Sting für sein musikalisches Gesamtwerk verliehen. Sting stellte bei der Verleihung seine neue Single: „I Can’t Stop Thinking About You“ vor.

Neben dem Megastar aus Großbritannien sorgten The BossHoss, Matt Simons, Silbermond, Frances und Topic feat. Nico Santos mit ihren Auftritten für den glanzvollen musikalischen Rahmen. Prominente Laudatoren übergaben die Preise an die Gewinner, die eine unabhängige Jury des Grimme-Instituts ausgewählt hatte.

Elke Wiswedel (links) und Horst Hoof begleiten die Radiopreis-Gala live im Radio. Barbara Schöneberger moderiert die Show im TV

Und das sind die Preisträger:

Beste Comedy

RADIO PSR Steffen Lukas und Henry Nowak Die Steffen Lukas-Show Die RADIO PSR Sachsensongs (Foto unten)

Beste Innovation

DASDING (SWR) mit den jungen Radioprogrammen der ARD Simon Dreidoppel und Stefanie Schäfer Sido – „Die Wiese vor dem Reichstag“- zur ARD Themenwoche Heimat

Bestes Interview

WDR 2 Steffi Neu und Vera Laudahn WDR 2 MonTalk mit Thomas Gottschalk

Die Steffen Lukas-Show „Die RADIO PSR Sachsensongs“v.l.: Steffen Lukas, Sebastian Fitzek, Henry Nowak

Bester Moderator

hr-iNFO Primetime Jascha Habeck

Beste Moderatorin

Berliner Rundfunk 91.4 Unsere 5 für Berlin Simone Panteleit

Beste Morgensendung

104.6 RTL Berlins Hit-Radio Arno Müller und Katja Desen Arno & die Morgencrew – Berlins lustigste Morgensendung

Bestes Nachrichten- und Informationsformat

NDR Info Dr. Benedikt Strunz und Adrian Feuerbacher NDR Info – Die Panama Papers

Bester Newcomer

105’5 Spreeradio Endlich Samstag, Samstag Carolin Kuhn

Beste Programmaktion

Radiobündnis gegen Fremdenhass Hamburger Radiobündnis gegen Fremdenhass – für Toleranz und Mitmenschlichkeit.

Fotos: NDR/Morris Mac Matzen