Ellie Goulding, Prinz Harry und ein Baby

Donnerstag, 06. Oktober 2016, 20:19 Uhr

Gerüchte, zwischen Popstar Ellie Goulding (29) und Prinz Harry (32) könnte etwas laufen, gibt es schon seit einigen Monaten. Grund genug für manche Journalisten, da gleich etwas näher nachzufragen.

Co-Moderatorin Carrie Bickmore von ‚Channel Tens’ australischer Nachrichtensendung ‚The Project’ nahm dann am Mittwoch (5. Oktober) auch gleich die Gelegenheit wahr. Das beweist ein Video des Szenarios. Ellie Goulding hat mit ‚Still Falling For You’ kürzlich einen Filmsong zum mit Spannung erwarteten Streifen ‚Bridget Jones’ Baby’ herausgebracht (deutscher Kinostart: 20. Oktober). Da liegt natürlich die Frage nahe, ob die Sängerin vielleicht schon selbst ein Kind erwartet, was diese verneinte. Dazu erklärte die Ex-Freundin von ‚McFly‘-Bassisten Dougie Poynter (28) weiter, dass sie auch so bald nicht schwanger werden wolle.

Damit gab sich die hartnäckige Moderatorin aber nicht so schnell zufrieden. Sie fragte nämlich noch einmal genauer nach: „Du erwartest auch kein Baby von Prinz Harry, richtig?“ Worauf die Musikerin erst einmal gar nichts sagte, verschmitzt an die Decke schaute und ihren Kopf nach hinten drehte, um dann schließlich zu lachen und bestimmt mit dem Kopf zu schütteln. Dann ging es aber noch weiter.

Sie fächelte sich nämlich mit einer Hand dramatisch und etwas peinlich berührt Luft zu und erklärte: „Bitte lasst mich nicht rot werden. Ich bin knallrot. Warum hatte ich das Gefühl, dass das zur Sprache kommen würde?“ Und sie fügte spaßhaft hinzu: „Ihr ungezogenen Leute.“

Ein Dementi der seit Juni kursierenden Spekulationen über eine mögliche Liebschaft sieht dann doch irgendwie anders aus. Ellie Goulding und Prinz Harry sollen seit Jahren befreundet sein, wobei es angeblich vor Kurzem zwischen ihnen funkte. Bei der ‚Audi Polo Challenge’ vor vier Monaten hätte der Prinz dann offenbar nur Augen für die Sängerin gehabt. Ein angeblicher „Insider“ verriet gegenüber dem Klatschblatt ,The Sun’: „Harry und Ellie hatten die ganze Nacht über nur Augen füreinander – sie saßen lange zusammen unter ein paar Decken.“ Und weiter: „Sie wurden gesehen, wie sie sich einen Kuss gaben, bevor Harry ging, weil er am nächsten Tag Polo spielen musste. Ellie ging rund fünf Minuten später.“ Jedenfalls scheint zwischen den beiden eine gute Chemie zu herrschen. Ob da wirklich mehr ist, bleibt abzuwarten. Aber Prinzessin Ellie Goulding: das wäre doch was! (CS)

Foto: WENN.com