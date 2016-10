"My Idiot Friend": Joko und Klaas mit neuem Show-Versuch

Donnerstag, 06. Oktober 2016, 15:57 Uhr

Eins muss man ProSieben lassen: Sie probieren ungebrochen Neues aus! Und so bleibt auch die Experimentierwut des Spaßmacher-Duos Joko Winterscheidt (37) und Klaas Heufer-Umlauf (33) ungebrochen.

Am 17. November (20.15 Uhr) probieren die Unzertrennlichen auf ihrem Haussender mit dem Format ‚My Idiot Friend‘ eine neue Show aus, wie der Münchner Privatkanal heute mitteilte. Die neue Show stammt aus der TV-Versuchsküche ‚Die beste Show der Welt‚, in der die beiden am 27. August auf ProSieben einem Saalpublikum verschiedene Ideen präsentierten. Die Show von Klaas erzielte damals eine Einschaltquote von 86 Prozent des Publikums im Studio. In der Sendung geht es um bekannte Leute und ihre besten Freunde.

Jedes Team besteht aus einem Prominenten und drei seiner guten Freunde. Während der Prominente zuvor mit versteckter Kamera in unangenehme und absurde Situationen gebracht wurde, müssen die Freunde im Studio seine heimlich gefilmten Reaktionen einschätzen. Flippt er aus? Reagiert er gelassen? Kämpft er mit den Tränen? Welches Team schätzt seinen Promi-Freund am besten ein?

Produziert wird die Show, die an einem Donnerstag läuft, unter anderem von Florida TV, an der die beiden Entertainer auch beteiligt sind. (KT/dpa)

