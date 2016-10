Rolling Stones: Erstes Studio-Album seit elf Jahren

Donnerstag, 06. Oktober 2016, 15:06 Uhr

Die Hoffnung hatten die Fans nie aufgegeben – neue Aufnahmen von den Rolling Stones. Heute geht der Wunsch in Erfüllung.

Fans der Stones hofften auf das erste Studioalbum der britischen Rockband seit mehr als zehn Jahren. In den vergangenen Tagen hatten die Stones per Kurznachrichtendienst Twitter mehrere kurze bluesige Musikschnipsel gepostet. Auch ein kurzes Video ist dabei, das die Musiker beim Spielen in einem Studio zeigt. Dazu der Hinweis „kommt am 6. Oktober“.

Nun ist es raus: Am 2. Dezember veröffentlichen The Rolling Stones mit „Blue & Lonesome“ ein neues Studioalbum. Aufgenommen wurde „Blue & Lonesome“ in nur drei Tagen in London und führte die Band zurück zu ihren Wurzeln und ihrer Leidenschaft für den Blues, der immer das Herz und die Seele der Stones war. „Blue & Lonesome“ wurde von Don Was und The Glimmer Twins (aka Jagger/Richards) produziert und erscheint in diversen Formaten. Es kann ab sofort vorbestellt werden.

„Blue & Lonesome“ ist eine Verneigung der Rolling Stones vor den Idolen ihrer Anfangszeit als Bluesband, als sie die Musik von Jimmy Reed, Willie Dixon, Eddie Taylor, Little Walter und Howlin’ Wolf interpretiert haben. Einige Songs dieser Künstler sind nun auch auf diesem Album vertreten.

Die französische Tageszeitung ‚Le Figaro‘ hatte bereits Ende September unter Berufung auf den Stones-Producer Don Was von einem bevorstehenden Album der Gruppe berichtet. (dpa/KT)

Tracklisting “Blue & Lonesome”

Just Your Fool

Commit A Crime

Blue and Lonesome

All Of Your Love

I Gotta Go

Everybody Knows About My Good Thing

Ride ‘Em On Down

Hate To See You Go

Hoo Doo Blues

Little Rain

Just Like I Treat You

I Can’t Quit You Baby

Foto: WENN.com