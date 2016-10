Sandra Bullock kommt auch zu "Ocean's Eight"

Donnerstag, 06. Oktober 2016, 11:50 Uhr

Die beliebte ‚Ocean’s‘-Trilogie wird in zwei Jahren fortgesetzt. Überraschenderweise jedoch nicht mit Clooney, Pitt und Damon, sondern – wie bereits berichtet – mit weiblichen Hollywood-Stars!

Die weibliche Neufassung der Filmserie wird besetzt mit den größten Hollywoodstars! Anne Hathaway, Sandra Bullock, Helena Bonham Carter, Cate Blanchett, Sarah Paulson, Rihanna, Mindy Kaling und die Rapperin Awkwafina werden noch in diesem Monat mit dem Drehen in New York beginnen. Die weibliche Besetzung ist eine Sensation, nachdem die vorherigen Teile stets von Männern besetzt wurden.

Der erste ‚Ocean’s 11‘-Teil wurde im Jahre 1960 veröffentlicht und zeigte damals Frank Sinatra in der Hauptrolle als ‚Danny Ocean‘ neben seinen Kollegen und den ‚Rat Pack‘-Mitgliedern Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford und Joey Bishop. Rund 41 Jahre später wurde Sinatras Rolle dann von George Clooney übernommen, der in der ‚Ocean’s Eleven‘-Ausgabe von 2001, ‚Ocean’s Twelve‘ im Jahre 2004 und ‚Ocean’s Thirteen‘ weitere drei Jahre später ‚Danny‘ spielte.

Der Produzent des neuen Streifens mit weiblicher Besetzung, Gary Ross, hat bereits versprochen, dass ‚Ocean’s Eight‘ eine Fortsetzung der vorherigen Filme sein wird: „Wissen sie, Steven Soderbergh, der Clooneys Trilogie drehte, und ich sind sehr gute Freunde. Und wir hätten das hier nicht auf die Beine gestellt, wenn wir es nicht wären. Ich glaube auch nicht, dass er es irgendeinen anderen Produzenten hätte machen lassen. Es wird eine Forsetzung und er wird auch der Produzent bleiben.“ Obwohl die Geschichte bisher nicht verraten wurde, ist bereits durchgesickert, dass es die Frauen-Gang mit einem Raub auf der berühmten ‚Met Gala‘ zu tun haben werden.

Auch Matt Damon, der den Taschendieb ‚Linus Caldwell‘ neben Clooney und Brad Pitt in den letzten Filmen gespielt hat, hält die weibliche Fortsetzung für eine gute Idee: „Ich glaube das wirklich unglaublich cool. Sie werden euch’s zeigen!“

Foto: WENN.com