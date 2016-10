Adam sucht Eva: Ronald Schill macht sich an Chantel ran

Freitag, 07. Oktober 2016, 23:57 Uhr

Bis zuletzt suchten Promis und „Normalos“ bei „Adam sucht Eva – Promis im Paradies“ nach der wahren Liebe. RTL zeigte die letzte Folge der Staffel 3 am Freitagabend. Achtung, für die ungepixelten Fotos bitte auf die jeweiligen Bilder klicken!

Die hoffnungsvollen Inselbewohner der finalen Folge waren: Peer Kusmagk (40), Janni Hönscheid (25), Ronald Barnabas Schill (57), Chantel (33), Jacob (27), Matthias (28), Ulrike (41) und die neue Eva: Kim (24).

Richter Gnadenlos Ronald Schill ist vollkommen hingerissen von der „exotischen Schönheit“ Chantel und flirtet, was das Zeug hält. Allerdings ist er nicht der einzige, denn auch Matthias hat sich in Chantel verguckt und buhlt um ihre Gunst. In der Nacht streckt Chantel rechts neben ihm tatsächlich im Schlaf die Hand zu ihm. Prompt ist Schill am nächsten Morgen eifersüchtig – hatte er den blonden Adam doch so gar nicht als ernst zu nehmende Konkurrenz auf dem Schirm.

Roland Schill hat das Insel-Spiel gewonne und kann mit einer Eva auf der Insel der Liebe die Zweisamkeit mit ihr genießen. Er entscheidet sich für Chantel, was Peer Kusmagk (l.) befürchet hat.

Für weitere Konkurrenz sorgt indes ein neues Spiel. Zum Dinner müssen alle Adams einen Tisch hübsch dekorieren und sich selbst stylen. Die Evas müssen die Kunst anschließend beurteilen. Der Adam mit den meisten Punkten gewinnt ein Date mit der Dame seiner Wahl auf der „Insel der Liebe“. Barnabas sieht seine Chance gekommen, Chantel endlich allein zu erobern und tut alles, um bei der Tischdeko besser als Peer zu sein – besser als die anderen ist er ja sowieso: „Ich finde die Karten falsch gemischt, denn ich habe in meinem Leben bisher höchstens zehnmal einen Tisch gedeckt und Peer hat das schon 10.000 mal gemacht!“

Das letzte Insel-Spiel für (v.l.) Peer Kusmagk, Ulrike, Roland Schill, Janni Hönscheid, Matthias, Jakob und Chantel

Doch seine Mühen werden belohnt: Mit großem Abstand gewinnt er das Spiel und wählt fürs Date Chantel. Zähneknirschend und eifersüchtig muss Matthias Chantel ziehen lassen. Doch noch während das Spiel läuft, werden die Karten neu gemischt, als Nageldesignerin Kim auf der Insel strandet …

Auf der „Insel der Liebe“ erweist Chantel sich für Meister Schill allerdings als harte Nuss, die nur schwer zu knacken ist. Obwohl sie gemeinsam im Kamasutra blättern, er nachts die Matratzen näher beisammen rückt und überdeutlich den Barnabas raushängen lässt, kehren die beiden unverrichteter Dinge zur „Insel der Versuchung“ zurück.

Janni Hönscheid und Peer Kusmagk auf der Insel der Versuchung

Finales Urteil: Langsam neigt sich nun das Insel-Abenteuer dem Ende zu: „Im Namen des Schicksals“ verkündet Richter Gnadenlos „das Gottesurteil“ über die verbliebenen Adams und Evas. Die Damen der Insel sollen mehrheitlich ihren liebsten Adam wählen: es wurde Peer Kusmagk.





